Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вспышка ярости вместо головной боли: невролог рассказала о скрытом признаке инсульта 0 30

Люблю!
Дата публикации: 17.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Агрессивный пенсионер

Внезапная агрессия без видимой причины может быть не особенностью характера, а опасным симптомом геморрагического инсульта. Невролог объяснила, почему резкие изменения поведения нельзя игнорировать и в каких случаях необходимо немедленно вызывать скорую помощь.

Геморрагический инсульт может проявляться не только нарушением речи, слабостью в конечностях или асимметрией лица. Одним из его неочевидных признаков иногда становится внезапная агрессия.

По словам невролога, доктора медицинских наук Елены Ширшовой, вспышки гнева могут возникнуть в момент разрыва кровеносного сосуда и кровоизлияния в головной мозг. Это связано с поражением участков мозга, отвечающих за эмоции и контроль поведения.

Врач приводит пример 66-летнего мужчины, который в течение недели становился все более раздражительным и агрессивным, а затем перестал ходить. Позже выяснилось, что причиной такого поведения оказался геморрагический инсульт.

Даже после успешного лечения последствия поражения мозга могут сохраняться. Агрессия способна проявляться криками, грубостью, бросанием предметов или даже физическим насилием.

Специалисты подчеркивают: если человек внезапно начинает вести себя необычно, особенно на фоне других тревожных симптомов, нельзя списывать это на плохой характер или стресс.

На какие симптомы обратить внимание

Помимо внезапной агрессии, геморрагический инсульт может сопровождаться:

  • резкой и очень сильной головной болью;

  • нарушением речи;

  • асимметрией лица;

  • потерей координации;

  • слабостью или параличом одной половины тела;

  • ухудшением зрения;

  • спутанностью сознания;

  • тошнотой и многократной рвотой;

  • судорогами.

Такие признаки одинаково характерны как для мужчин, так и для женщин.

Особенно внимательными к своему состоянию должны быть люди с артериальной гипертонией, заболеваниями сосудов и нарушениями свертываемости крови.

Врачи напоминают: при инсульте счет идет на минуты. Если внезапная агрессия сопровождается хотя бы одним из перечисленных симптомов, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Чем раньше человек получит медицинскую помощь, тем выше шансы сохранить жизнь и избежать тяжелых последствий.

×
Читайте нас также:
#медицина #скорая помощь #агрессия #инсульт #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Гоша Куценко
Изображение к статье: Любовь Толкалина
Изображение к статье: 15 предметов интерьера, которые вышли из моды
Изображение к статье: Девушка сидит у дороги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Арвис Спруде
Спорт
Изображение к статье: Люди купаются в озере
Наша Латвия
Изображение к статье: Авто на пешеходном мосту
ЧП и криминал
Изображение к статье: дрон Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Президент Ринкевич в Рижском роддоме
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Операционная в ЛОК Эксклюзив!
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Арвис Спруде
Спорт
Изображение к статье: Люди купаются в озере
Наша Латвия
Изображение к статье: Авто на пешеходном мосту
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео