Внезапная агрессия без видимой причины может быть не особенностью характера, а опасным симптомом геморрагического инсульта. Невролог объяснила, почему резкие изменения поведения нельзя игнорировать и в каких случаях необходимо немедленно вызывать скорую помощь.

Геморрагический инсульт может проявляться не только нарушением речи, слабостью в конечностях или асимметрией лица. Одним из его неочевидных признаков иногда становится внезапная агрессия.

По словам невролога, доктора медицинских наук Елены Ширшовой, вспышки гнева могут возникнуть в момент разрыва кровеносного сосуда и кровоизлияния в головной мозг. Это связано с поражением участков мозга, отвечающих за эмоции и контроль поведения.

Врач приводит пример 66-летнего мужчины, который в течение недели становился все более раздражительным и агрессивным, а затем перестал ходить. Позже выяснилось, что причиной такого поведения оказался геморрагический инсульт.

Даже после успешного лечения последствия поражения мозга могут сохраняться. Агрессия способна проявляться криками, грубостью, бросанием предметов или даже физическим насилием.

Специалисты подчеркивают: если человек внезапно начинает вести себя необычно, особенно на фоне других тревожных симптомов, нельзя списывать это на плохой характер или стресс.

На какие симптомы обратить внимание

Помимо внезапной агрессии, геморрагический инсульт может сопровождаться:

резкой и очень сильной головной болью;

нарушением речи;

асимметрией лица;

потерей координации;

слабостью или параличом одной половины тела;

ухудшением зрения;

спутанностью сознания;

тошнотой и многократной рвотой;

судорогами.

Такие признаки одинаково характерны как для мужчин, так и для женщин.

Особенно внимательными к своему состоянию должны быть люди с артериальной гипертонией, заболеваниями сосудов и нарушениями свертываемости крови.

Врачи напоминают: при инсульте счет идет на минуты. Если внезапная агрессия сопровождается хотя бы одним из перечисленных симптомов, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Чем раньше человек получит медицинскую помощь, тем выше шансы сохранить жизнь и избежать тяжелых последствий.