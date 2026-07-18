Некоторые методы проверки съедобности грибов могут вас удивить.
Существует несколько методов определения ядовитости грибов, однако ни один из них не гарантирует 100% достоверность. Важно действовать осторожно, чтобы избежать отравления. Как же определить ядовитые грибы? Какие способы можно использовать?
Как проверить грибы на съедобность?
При сборе грибов следует соблюдать несколько предосторожностей:
* Смертельно опасные грибы относятся к пластинчатым видам;
* Среди трубчатых грибов также встречаются ядовитые, но они не смертельно опасны;
* Семейство мухоморов считается наиболее ядовитым. Все виды мухоморов и поганки имеют утолщение у корня ножки и кольцо около шляпки;
* В хвойных лесах опята не встречаются, а похожие на них грибы могут быть ядовитыми;
* Сильный неприятный запах технического спирта должен насторожить грибника, так как употребление таких грибов может привести к негативным последствиям;
* Если мякоть гриба при разломе становится красноватой, лучше его не брать.
При малейших сомнениях в съедобности грибов лучше не употреблять их в пищу, чтобы избежать отравления. Не стоит также полагаться на мнение, что насекомые избегают ядовитых грибов — это не надежный признак съедобности.
Как проверить грибы на съедобность при варке?
Существует несколько способов проверки съедобности грибов во время приготовления. Наиболее известные из них:
* Во время варки можно положить в кастрюлю серебряное изделие. Если оно потемнеет, грибы могут быть ядовитыми. Однако это не является надежным методом, так как серебро может темнеть и от веществ, выделяемых съедобными грибами;
* Существует мнение, что добавление лука и чеснока во время готовки может изменить их цвет при наличии ядовитых грибов. Однако оттенок может меняться и из-за воздействия неядовитых видов;
* Для обеззараживания грибы иногда кипятят в уксусно-солевом растворе, но этот метод не всегда эффективен. Смертельно опасные поганки не становятся менее ядовитыми при использовании этого способа.
Проверка грибов на ядовитость с помощью молока также не является надежной. Молоко сворачивается не из-за наличия яда, а из-за действия определенных ферментов, которые могут встречаться и в съедобных грибах. Таким образом, не существует гарантированного способа определения ядовитых грибов при варке.
Чтобы избежать отравлений и серьезных последствий, при сборе грибов необходимо быть крайне осторожным. При малейших сомнениях в съедобности лучше не употреблять их в пищу.
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