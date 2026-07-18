Привычка разламывать таблетки, чтобы уменьшить дозу или облегчить их прием, может оказаться опасной. В некоторых случаях это не только снижает эффективность лечения, но и повышает риск побочных эффектов.

Многие считают, что разломить таблетку пополам — совершенно безопасно. Однако врачи предупреждают: некоторые препараты необходимо принимать только целиком. Если нарушить это правило, лекарство может подействовать совсем не так, как задумано.

Как объяснила доцент кафедры семейной медицины Одесского национального медицинского университета, семейный врач Дарья Лагода, требование проглатывать таблетку целиком — это не прихоть производителя, а важное условие правильного лечения.

Некоторые препараты покрыты специальной оболочкой, которая защищает действующее вещество от воздействия желудочного сока или, наоборот, предохраняет слизистую желудка от раздражения лекарством. Если такую таблетку разломать или измельчить, защитные свойства оболочки будут утрачены.

Особую осторожность следует соблюдать с препаратами пролонгированного действия. Они разработаны так, чтобы действующее вещество высвобождалось постепенно — в течение 12–24 часов. При повреждении таблетки вся доза может попасть в организм практически сразу. Это увеличивает риск побочных эффектов и одновременно сокращает продолжительность лечебного действия.

Распознать такие препараты можно по специальным обозначениям в названии: SR, MR, XR, ER, CR или XL. Эти сокращения указывают на модифицированное или пролонгированное высвобождение лекарства.

В качестве примеров врач приводит метформин XR, применяемый при сахарном диабете, и нифедипин ретард, который назначают при повышенном артериальном давлении.

В то же время некоторые таблетки делить можно. Если на таблетке есть специальная риска, а в инструкции указано, что разделение допускается, значит производитель предусмотрел такую возможность для получения половинной дозы.

Если же в инструкции сказано, что таблетку следует проглатывать целиком, или есть указание на пролонгированное действие препарата, разламывать, измельчать или разжевывать ее нельзя.

При любых сомнениях специалисты рекомендуют не экспериментировать с лекарствами самостоятельно, а проконсультироваться с врачом или фармацевтом. Неправильный способ приема может повлиять как на эффективность лечения, так и на безопасность препарата.