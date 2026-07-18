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Назван главный виновник эпидемии ожирения — и это не сидячая работа 0 596

Люблю!
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полная женщина у зеркала

Долгое время считалось, что основная причина ожирения — малоподвижный образ жизни. Однако новое международное исследование показывает: куда большее влияние на набор лишнего веса оказывает современный рацион питания.

Международная группа ученых проанализировала данные более четырех тысяч человек с шести континентов и пришла к выводу, что ключевую роль в распространении ожирения играет не снижение физической активности, а увеличение потребления калорий. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Авторы сравнили энергозатраты жителей промышленно развитых стран с показателями людей, ведущих традиционный образ жизни, включая охотников-собирателей и сельские общины. Выяснилось, что жители развитых государств расходуют примерно столько же энергии, несмотря на менее активный образ жизни.

Главное различие, по мнению исследователей, заключается в питании. Современный рацион содержит значительно больше ультрапереработанных продуктов — готовых блюд, снеков, сладостей и других продуктов с высоким содержанием сахара, насыщенных жиров, соли и калорий.

Ученые обнаружили связь между высоким потреблением такой пищи и увеличением жировой массы. По их мнению, именно изменения в структуре питания в большей степени объясняют стремительный рост числа людей с ожирением, чем недостаток физических нагрузок.

При этом исследователи подчеркивают, что физическая активность остается важнейшей составляющей здорового образа жизни. Регулярные тренировки помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов, сохранять мышечную массу, снижают риск развития хронических заболеваний и положительно влияют на психическое состояние.

Авторы исследования считают, что результаты могут повлиять на стратегии борьбы с ожирением. Если раньше основной акцент делался на увеличении физической активности, то теперь специалисты предлагают уделять больше внимания качеству питания, ограничению ультрапереработанных продуктов и повышению доступности свежих и полезных продуктов.

По мнению ученых, эффективная профилактика ожирения должна сочетать два направления — достаточную физическую активность и сбалансированное питание. Однако именно рацион сегодня, вероятно, играет более важную роль в предотвращении набора лишнего веса.

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#наука #профилактика #ожирение #здоровое питание #калории
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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