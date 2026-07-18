Многие замечали, что иногда открывают глаза буквально за несколько секунд до звонка будильника. Австралийские ученые объяснили, почему так происходит, и рассказали, в каких случаях раннее пробуждение может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Если вам кажется, что вы просыпаетесь за минуту до будильника случайно, то это не так. По словам специалистов из Университета Саншайн-Кост (Австралия), такой феномен свидетельствует о слаженной работе внутренних биологических часов организма.

Как пишет издание The Conversation, даже в полной тишине и без внешних раздражителей организм способен точно определять время. За это отвечает супрахиазматическое ядро — небольшая группа нейронов в гипоталамусе, которая управляет циркадными ритмами.

Именно этот центр регулирует не только сон и бодрствование, но также температуру тела, чувство голода, обмен веществ и другие процессы, происходящие в течение суток.

Если человек придерживается стабильного режима — ложится и встает примерно в одно и то же время, — мозг постепенно запоминает этот график и начинает заранее готовить организм к пробуждению.

Организм начинает просыпаться еще до звонка будильника

Пробуждение — это не мгновенный процесс. Примерно за 30–60 минут до обычного времени подъема организм начинает постепенно перестраиваться.

В это время происходят несколько важных изменений:

начинает повышаться температура тела;

снижается выработка мелатонина — гормона сна;

увеличивается уровень кортизола, который помогает организму перейти в состояние бодрствования.

Благодаря этим процессам к моменту звонка будильника мозг уже практически готов к началу нового дня.

«Когда вы просыпаетесь за минуту до будильника и чувствуете себя бодрым, это означает, что ваши внутренние биологические часы работают так, как задумано природой», — объясняет доцент психологии Университета Саншайн-Кост Грег Элдер.

Когда раннее пробуждение — повод насторожиться

По словам ученых, важно обращать внимание не только на время пробуждения, но и на свое самочувствие.

Если вы просыпаетесь незадолго до будильника и чувствуете себя бодрым и отдохнувшим, это говорит о том, что ваши биологические часы работают правильно.

Если же вы регулярно просыпаетесь значительно раньше, но ощущаете усталость, разбитость или сонливость, причиной могут быть хронический стресс, тревожность, депрессивные состояния или нарушения сна.

Пробуждение за несколько секунд или минут до звонка будильника чаще всего является признаком хорошо настроенных циркадных ритмов, а не случайностью. Однако если ранние пробуждения сопровождаются постоянной усталостью, специалисты рекомендуют обратить внимание на качество сна и при необходимости обратиться к врачу.