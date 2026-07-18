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Поклонники ахнули: Наталья Подольская показала роскошный образ 0 531

Люблю!
Дата публикации: 18.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подольская и Пресняков

Певица Наталья Подольская поделилась новым снимком в роскошном вечернем образе. Поклонники не скупились на комплименты, отметив ее стройную фигуру и элегантный стиль.

44-летняя Наталья Подольская опубликовала в соцсетях фотографию, сделанную во время гала-концерта, где она выступала в роли ведущей.

Для выхода на сцену артистка выбрала сверкающее мини-платье оттенка розового золота, украшенное пайетками. Наряд с глубоким декольте, длинными рукавами и вырезами на талии подчеркнул стройную фигуру певицы. Образ дополнили элегантная укладка и лаконичные аксессуары.

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Новая публикация быстро собрала множество восторженных комментариев. Подписчики осыпали Подольскую комплиментами, называя ее «невероятно красивой», «шикарной», «женственной» и отмечая, что артистка находится в прекрасной форме.

Наталья Подольская уже более 15 лет состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Супруги воспитывают двоих сыновей — Артемия и Ивана.

Певица регулярно делится с поклонниками моментами из своей творческой и семейной жизни, а каждая новая публикация неизменно вызывает большой интерес и множество теплых отзывов.

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#звезды #мода #шоу-бизнес #семья #соцсети #стиль #красота
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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