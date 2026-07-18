Некоторые молодые люди живут с родителями даже в 34 года.

В фильме «Любовь и прочие неприятности» герой, сыгранный Мэтью Макконахи, прожил с родителями более 30 лет. Его родители, устав от его поведения, решили нанять девушку, чтобы та помогла ему покинуть дом.

Этот фильм отражает реальность. Исследования показывают, что все больше молодых людей предпочитают оставаться с родителями, чем стремиться к независимости.

Согласно данным Евростата, каждый третий европейский мужчина в возрасте от 25 до 34 лет живет с родителями. В то время как среди девушек этот показатель составляет лишь каждая пятая.

В Черногории молодые люди покидают семейные дома в среднем в 33 года, в Хорватии — в 32 года, в Словакии — в 31 год, а в Италии — в 30 лет.

В среднем европейцы начинают жить самостоятельно после 25 лет.

Наименьшее количество молодых людей, живущих с родителями, наблюдается в Дании (3,2%), Финляндии (4,7%) и Швеции (6%). В то время как в Хорватии, Словакии и Греции более половины молодежи остаются в родительском доме.

Ситуация аналогична и в США, где каждый четвертый человек в возрасте от 25 до 33 лет живет с родителями.

В России, согласно данным аналитического центра НАФИ, 54% молодежи до 25 лет живут с родителями, а 14% — в возрасте от 35 до 44 лет. 42% опрошенных уехали от родителей в возрасте от 18 до 21 года.

По словам доцента кафедры семейных отношений канадского университета Андреа Брин, главной причиной этого является экономическая необходимость. Цены на жилье значительно возросли за последние два десятилетия, и для многих покупка или аренда отдельного жилья стала неподъемной задачей.

Многие семьи вынуждены вести общий бюджет, чтобы покрыть основные потребности, такие как жилье, питание, здравоохранение и образование. Это заставляет молодых людей оставаться в домах родителей или возвращаться обратно после попытки самостоятельной жизни.

Еще одной причиной, по которой молодежь не спешит покидать родительский дом, является необходимость помогать с уходом за младшими братьями и сестрами или пожилыми родственниками.

Культурные и воспитательные факторы также играют важную роль. Во многих странах существует мнение, что старшие должны заботиться о младших, и это влияет на решение молодежи оставаться с родителями.

Жизнь с родителями может быть как экономически выгодной, так и источником конфликтов. В Нью-Йорке, например, пара подала в суд на своего 30-летнего сына, требуя, чтобы он покинул дом. Родители выиграли дело и теперь живут отдельно, не ожидая встреч с сыном.