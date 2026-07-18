По словам молекулярного генетика Дмитрия Чебанова, риск развития онкологических заболеваний во многом зависит от повседневных привычек. Эксперт рассказал, какие продукты он исключил из своего рациона и почему считает их потенциально опасными.

Колоректальный рак сегодня входит в число самых распространенных онкологических заболеваний. Если раньше его чаще диагностировали у пожилых людей, то теперь болезнь все чаще выявляют у пациентов моложе 50 лет, а иногда и у двадцатилетних. При этом специалисты отмечают, что наследственность играет роль лишь примерно в каждом десятом случае, тогда как значительная часть факторов риска связана с образом жизни.

Молекулярный генетик и системный биолог Дмитрий Чебанов, изучающий геномы раковых опухолей, рассказал, какие продукты он никогда не кладет в свою тарелку.

Первое место в этом списке занимает переработанное мясо — сосиски, колбасы, бекон, ветчина и копчености.

«Все, что было подвержено копчению, засолке или химической консервации, внесено в первую группу классификации канцерогенов, туда же, где табак. Каждые 50 граммов обработанного мяса в день повышают риск колоректального рака примерно на 18%, и это не одно исследование — это метаанализ сотен», — говорит ученый.

Вторым продуктом, от которого специалист советует отказаться, является алкоголь. По его словам, независимо от вида напитка этанол в организме превращается в ацетальдегид — соединение, способное повреждать ДНК клеток.

«Это не значит, что бокал вина прикончит вас немедленно. Риски в медицине всегда вероятностные. Но идея, что алкоголь полезен для здоровья, — это миф», — подчеркивает Чебанов.

Эксперт также не рекомендует злоупотреблять сильно пережаренными продуктами — картофелем фри, чипсами и другой крахмалистой пищей, приготовленной при температуре выше 120 градусов. При такой обработке образуется акриламид — вещество, которое связывают с мутагенным воздействием на клетки.

Еще одна привычка, которую ученый считает нежелательной, — есть сладости на голодный желудок. По его словам, резкие скачки уровня сахара в крови сопровождаются выбросом инсулина, поэтому десерты лучше употреблять после основной еды, богатой белком и клетчаткой.

«Каждый раз, когда ваш сахар скачет вверх, вы открываете шведский стол для раковых клеток», — предупреждает специалист.

По словам Чебанова, важную роль играет не только питание. Главной питательной средой для развития опухолей он называет хроническое воспаление.

«Опухоль возникает там, где воспаление тлеет годами», — отмечает эксперт.

Чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний, ученый рекомендует спать не менее семи часов в сутки, ежедневно больше двигаться, регулярно заниматься физической активностью и по возможности уменьшать воздействие токсинов. Среди простых мер он называет отказ от разогрева пищи в пластиковой посуде, регулярное проветривание помещений и сокращение использования бытовой химии и искусственных ароматизаторов.

Эксперт подчеркивает, что ни один отдельный продукт не вызывает рак сам по себе. Однако именно совокупность ежедневных привычек — рацион, физическая активность, полноценный сон и отсутствие вредных факторов — помогает существенно снизить вероятность развития многих онкологических заболеваний.