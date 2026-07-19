Здоровье суставов зависит не только от возраста, но и от ежедневных привычек. По словам травматолога-ортопеда и ревматолога Ирины Родиной, правильное питание, умеренная физическая активность и внимательное отношение к своему организму помогают надолго сохранить подвижность и снизить риск заболеваний.

Проблемы с суставами редко возникают внезапно. Чаще всего они развиваются постепенно под влиянием малоподвижного образа жизни, лишнего веса, неправильного питания и чрезмерных нагрузок. Однако многие негативные изменения можно предотвратить.

1. Больше двигайтесь

Умеренная физическая активность помогает укрепить мышцы и связки, улучшает кровообращение и поддерживает подвижность суставов.

По словам специалиста, наиболее полезными считаются ходьба, плавание, занятия в воде, йога, пилатес и лечебная гимнастика. При этом важно не забывать о разминке перед тренировкой и растяжке после нее.

2. Следите за весом

Каждый лишний килограмм увеличивает нагрузку на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник.

Поддержание нормальной массы тела помогает замедлить износ суставов и снизить риск развития заболеваний опорно-двигательной системы.

3. Питайтесь правильно

Для здоровья суставов организму необходимы белок, кальций, витамин D, омега-3 жирные кислоты, а также витамины и антиоксиданты.

В рацион рекомендуется включать жирную рыбу, морепродукты, орехи, семена льна, растительные масла, молочные продукты, овощи, ягоды и фрукты. А вот количество сахара, жареной пищи и ультрапереработанных продуктов лучше ограничить.

4. Пейте достаточно воды

Синовиальная жидкость внутри суставов обеспечивает плавность движений и уменьшает трение.

Недостаток жидкости может ухудшить работу суставов, поэтому особенно важно соблюдать питьевой режим в жаркую погоду и во время физических нагрузок.

5. Носите удобную обувь

Неправильно подобранная обувь способна увеличить нагрузку на суставы.

Для повседневной носки лучше выбирать модели с хорошей амортизацией, устойчивой подошвой и надежной фиксацией стопы. Для занятий спортом желательно использовать специализированную обувь.

6. Избегайте травм

Неправильный подъем тяжестей, чрезмерные нагрузки и отсутствие подготовки перед тренировками повышают риск повреждения суставов.

Эксперт советует соблюдать правильную технику движений, постепенно увеличивать интенсивность физических нагрузок и избегать переохлаждения.

7. Не игнорируйте первые симптомы

Боль, утренняя скованность, припухлость, ограничение подвижности или хруст с дискомфортом могут быть первыми признаками заболевания суставов.

При появлении подобных симптомов лучше не откладывать визит к врачу — ранняя диагностика значительно повышает эффективность лечения.

Сохранить здоровье суставов помогают простые ежедневные привычки: регулярное движение, контроль веса, полноценное питание, достаточное потребление воды и разумные физические нагрузки. Чем раньше человек начнет заботиться о своих суставах, тем дольше сможет сохранять активность и хорошее качество жизни.