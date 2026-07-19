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Эти пять занятий помогают сохранить ясный ум даже в пожилом возрасте 0 32

Люблю!
Дата публикации: 19.07.2026
womanhit
Изображение к статье: Встреча пенсионеров

ChatGPT

Возрастные изменения мозга невозможно полностью остановить, однако их риск можно снизить. Психолог Радмила Бакирова рассказала, какие занятия помогают поддерживать память, внимание и мышление, а также могут отсрочить развитие деменции.

История Брюса Уиллиса заставила многих задуматься о том, насколько важно заботиться о здоровье мозга задолго до появления первых симптомов. После того как у актера диагностировали сначала афазию, а затем лобно-височную деменцию, интерес к профилактике когнитивных нарушений заметно вырос.

По словам психолога Радмилы Бакировой, современные исследования показывают, что образ жизни способен существенно влиять на риск возрастного снижения когнитивных функций.

1. Изучение иностранных языков

Освоение нового языка заставляет мозг одновременно запоминать информацию, переключаться между разными системами мышления и формировать новые нейронные связи.

«Исследования показывают, что у людей, свободно владеющих двумя и более языками, симптомы деменции в среднем могут проявляться на несколько лет позже. При этом важнее заниматься регулярно, чем время от времени проходить интенсивные курсы», — отмечает специалист.

2. Танцы

Танцы объединяют физическую активность и интеллектуальную нагрузку. Во время занятий человек запоминает движения, удерживает равновесие, ориентируется в пространстве и реагирует на музыку.

Особенно полезны танцы, в которых постоянно приходится осваивать новые комбинации движений.

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3. Шахматы и головоломки

Шахматы, судоку, логические задачи, стратегические настольные игры и другие интеллектуальные развлечения помогают поддерживать гибкость мышления.

По словам психолога, максимальную пользу приносят новые задачи, требующие усилий и нестандартных решений, а не многолетнее повторение одного и того же.

4. Музыка

Освоение музыкального инструмента считается одной из самых эффективных тренировок для мозга. Во время игры одновременно работают память, слух, внимание, моторика и координация движений.

Не менее полезным может быть и пение, особенно в составе хора или музыкального коллектива.

5. Общение

Социальная активность также играет важную роль в сохранении когнитивных функций.

Во время разговора мозг постоянно анализирует информацию, подбирает слова, распознает эмоции собеседника и быстро реагирует на изменения темы беседы. Поэтому встречи с друзьями, участие в клубах по интересам и волонтерская деятельность помогают поддерживать умственную активность.

Специалисты подчеркивают, что ни одно отдельное занятие не способно полностью защитить от деменции. Наилучший эффект дает сочетание интеллектуальной нагрузки, регулярной физической активности, полноценного сна, контроля артериального давления, отказа от курения и активной социальной жизни.

Эксперты советуют начинать заботиться о здоровье мозга как можно раньше. Регулярные умственные нагрузки, новые навыки, движение и живое общение помогают дольше сохранять память, внимание и ясность мышления даже в пожилом возрасте.

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#образ жизни #память #профилактика #психология #деменция
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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