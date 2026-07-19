Ученые предупреждают о глобальном потеплении, и погода подтверждает их слова, постоянно повышая температуру. Каждое лето метеорологи сообщают о новых температурных рекордах. Конечно, кондиционеры, увлажнители воздуха и вентиляторы помогают, но их использование становится все более дорогим. Как же можно спастись от жары? Один из способов — обратиться к опыту предков. Жара существовала всегда, и упоминания о ней можно найти в античной литературе и источниках Средневековья. Как же люди выживали до появления электричества и как спасались от палящего солнца?

Русская печь

Поразительно, но самым надежным «кондиционером» в русских крестьянских избах служила печь. Основание каменной или кирпичной печи располагалось в земляном подполе, где температура никогда не поднималась выше 15 градусов. Печи раньше строили большими и многоярусными, занимая значительную часть пространства избы. В жаркую погоду их стенки оставались прохладными и охлаждали раскаленный воздух. Летом старались не готовить в печи, предпочитая холодные летние блюда, такие как окрошка или ботвинья, или готовили на летних кухнях во дворе. Рядом с домом с южной стороны всегда росло большое дерево, которое защищало избу от самых горячих лучей. Главное летнее правило — не проветривать и не открывать окна, чтобы горячий воздух не попадал внутрь. Воздух освежали через холодный подпол с помощью специальной системы отверстий, известных как «кошачьи ходы». Если все же приходилось готовить, использовали особый летний дымоход, который выводил дым на улицу, благодаря чему печь не нагревалась.

Лед

В каждом русском доме был ледник. Лед запасали зимой: по улицам городов ездили подводы с большими кусками льда, нарезанными на ближайшей реке. Лед укладывали в подполы, перекладывая соломой, чтобы он медленнее таял. Таким образом, он мог храниться до следующей зимы, служа как холодильником, так и кондиционером. Лед добавляли в еду и напитки. В сильную жару большие куски льда приносили в верхние помещения, где они таяли и охлаждали воздух. Этот опыт можно использовать и сегодня: заморозив бутылку воды в холодильнике и поставив ее перед вентилятором, можно сделать воздух в помещении прохладнее.

Вода

Это древнейшее средство от зноя. В Индии тысячи лет назад смачивали травяные циновки водой, раскладывая их по всему жилищу, у дверей и окон, чтобы защититься от раскаленного воздуха. В античные времена в помещениях устраивали специальные водоемы, а более состоятельные люди оборудовали домашние фонтаны. Заворачивание в мокрые простыни также было распространенным способом охладиться. Так делали люди по всему миру, и до сих пор в Средней Азии и на Ближнем Востоке спят в таких условиях. Русские всегда любили купаться. В Средние века, когда европейцы редко подходили к воде, русские еженедельно мылись в банях и окунались в прорубь, а летом почти каждый день плескались в прохладных речках и озерах. В условиях города эту традицию можно адаптировать, смачивая одежду или обрызгивая себя и окружающее пространство из пульверизатора. В сильную жару можно положить смоченный холодной водой платок на лоб.

Напитки

Во все времена в жару люди утоляли жажду охлажденными напитками, водой со льдом и замороженным фруктовым соком. Известно, что лучше всего с этим справляются напитки с кислым вкусом. Например, римские легионеры, проходившие через раскаленные пустыни, спасались поской — водой с разведенным в ней винным уксусом. Русские пили различные квасы, охлажденные в домашних ледниках. Дворяне баловались экзотическим зеленым чаем и травяными настоями. Опыт показывает, что лучше всего утоляют жажду напитки с мятой, шалфеем и мелиссой. Для самых ленивых — можно просто выжать в ледяную воду ломтик лимона.

Одежда

Желание в жаркий день максимально раздеться понятно, но для охлаждения это может быть бесполезно и даже вредно — можно обгореть на солнце. В Средней Азии даже летом было принято носить толстые стеганые халаты. Эта одежда не только не греет, но и не пропускает горячий воздух внутрь. Когда за бортом плюс 50, под халатом сохраняется обычная температура тела. По той же причине в азиатских странах люди носят просторную и длинную одежду, закрывая голову и тело почти до кончиков пальцев. Это связано не только с религиозными традициями, но и с вековым опытом борьбы за выживание. В России крестьяне носили платки и длинные ситцевые сарафаны, а у знати были в ходу шляпы, зонтики от солнца, веера и опахала.

Охлаждающие практики

Эти практики придумали индийские йоги. Они заметили, что если выполнять определенные манипуляции, можно существенно снизить дискомфорт от жары. Первый способ доступен тем, кто умеет складывать язык «трубочкой». Нужно сесть прямо, закрыть глаза, свернуть язык и втянуть через него воздух, чувствуя прохладу. Затем закрыть рот и выдохнуть через нос. Второй способ доступен каждому. Сесть прямо, сомкнуть зубы, развести губы и втянуть воздух через сомкнутые зубы, издавая шипящий звук. Закрыть рот и выдохнуть через нос. Немного тренировок — и все получится!

Полезные штучки

Говорят, в Средневековье опытные пилигримы и путешественники клали за щеку холодный камешек, что создавало ощущение прохлады. Японцы до сих пор используют для борьбы с жаркими лучами солнца колокольчик у двери или окна — его нежный хрустальный звон напоминает о прохладной воде и свежем ветре. Включайте воображение!