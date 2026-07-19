Ветеринар и доцент Колледжа ветеринарной медицины в Вирджинии Марк Фриман поделился правилами выгула и содержания собак в условиях сильной жары, сообщает Medical Xpress.

В жаркую погоду рекомендуется выгуливать собак только в самые прохладные часы. Если ваш питомец гуляет на улице самостоятельно, убедитесь, что у него есть возможность укрыться в тени, доступ к воде и его миска наполнена водой.

По словам Фримана, породы с короткими мордами более подвержены перегреву, так как их рот слишком мал для эффективного охлаждения через тяжелое дыхание. Ни в коем случае нельзя оставлять животное в машине в жаркий день, даже если окна приоткрыты. Даже несколько минут могут оказаться фатальными.

Если вы подозреваете, что ваша собака могла получить тепловой удар, обратите внимание на следующие симптомы:

* Внезапная слабость или истощение

* Диарея и/или рвота

* Чрезмерное дыхание

* Изменение цвета десен с розового на темно-красный или фиолетовый

* Судороги

Если у вашей собаки наблюдаются какие-либо из этих симптомов, необходимо немедленно переместить ее в затененное место или в помещение. Дайте питомцу холодную воду и вызовите ветеринара.