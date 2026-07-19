Многие уверены, что полное выключение смартфона помогает ему работать быстрее. Однако специалисты считают, что в большинстве случаев обычная перезагрузка дает тот же эффект, а полностью отключать устройство стоит лишь в определенных ситуациях.

Когда смартфон начинает работать медленнее, многие пользователи полностью выключают его, надеясь таким образом очистить систему и повысить производительность. Однако, как пишет издание BGR, существенной разницы между выключением и обычной перезагрузкой практически нет.

При полном отключении смартфон завершает работу всех приложений и фоновых процессов, после чего при включении заново запускает операционную систему и все службы. Почти то же самое происходит и при перезагрузке — разница лишь в том, что устройство автоматически включается сразу после завершения работы.

Эксперты подчеркивают, что полное выключение не очищает оперативную память эффективнее и не обеспечивает какой-либо дополнительной оптимизации системы.

Именно поэтому специалисты рекомендуют в большинстве случаев ограничиться перезагрузкой. Она занимает меньше времени, быстро перезапускает все процессы и помогает устранить небольшие программные сбои.

Универсального правила, как часто нужно перезагружать смартфон, не существует. Все зависит от интенсивности использования устройства и количества установленных приложений. Тем не менее периодическая перезагрузка помогает поддерживать стабильную работу гаджета.

Полностью выключать смартфон имеет смысл в нескольких случаях.

Во-первых, если необходимо максимально сохранить заряд аккумулятора. Правда, специалисты отмечают, что разница между выключенным телефоном и устройством в режиме сна обычно составляет лишь несколько процентов. Существенная экономия заметна только в том случае, если смартфон остается выключенным не менее восьми часов.

Во-вторых, отключение полезно при перегреве устройства. Если смартфон сильно нагрелся после игр, работы с тяжелыми приложениями или длительного пребывания под солнцем, полное выключение помогает ему быстрее остыть, поскольку все процессы полностью прекращаются.

Кроме того, специалисты рекомендуют полностью отключать телефон перед ремонтом, заменой аккумулятора или запуском специальных сервисных режимов, таких как Android Recovery.

Если смартфон начал работать медленнее, в большинстве случаев достаточно обычной перезагрузки. Полное выключение стоит использовать лишь тогда, когда необходимо охладить устройство, подготовить его к ремонту или оставить без работы на длительное время.