Триптофан называют аминокислотой хорошего настроения неслучайно. Он участвует в выработке серотонина и мелатонина, влияет на качество сна, эмоциональное состояние и даже помогает контролировать аппетит. Рассказываем, почему организму важно получать триптофан с пищей и какие продукты особенно им богаты.

Триптофан — незаменимая аминокислота, которую организм не способен вырабатывать самостоятельно. Получить ее можно только с продуктами питания. Она необходима для синтеза белков, а также серотонина — нейромедиатора, который часто называют «гормоном счастья». Кроме того, триптофан участвует в образовании мелатонина, отвечающего за здоровый сон.

Специалисты отмечают, что достаточное количество этой аминокислоты помогает поддерживать эмоциональное равновесие, снижает тревожность, способствует нормальной работе иммунной системы и участвует в регуляции пищевого поведения. Исследования также показывают, что триптофан играет важную роль в так называемой оси «кишечник — мозг», влияя на настроение и когнитивные функции.

Как триптофан помогает контролировать аппетит

При дефиците триптофана организм начинает сильнее нуждаться в белковой пище. Одновременно могут ухудшаться настроение, усиливаться раздражительность и повышаться уровень стресса. В результате человеку становится сложнее контролировать аппетит, возрастает тяга к сладкому и другой калорийной пище.

Белковые продукты, богатые триптофаном, хорошо насыщают и помогают дольше сохранять чувство сытости, что особенно важно для тех, кто следит за весом.

Где содержится триптофан

Мясо птицы

Одними из лучших источников триптофана считаются курица и индейка. В 100 граммах мяса содержится практически суточная потребность в этой аминокислоте. При этом индейка отличается более низкой калорийностью.

Говядина, баранина и свинина

Красное мясо также богато триптофаном, белком, железом и витаминами группы B. Особенно полезными считаются постные части туши, приготовленные без большого количества жира.

Орехи

Фундук, миндаль и грецкие орехи содержат большое количество триптофана, а также полезные жиры и клетчатку. Они помогают надолго сохранять чувство насыщения и могут стать полезным перекусом.

Овсяная каша

Овсянка богата не только клетчаткой, но и триптофаном. После приготовления значительная часть аминокислоты сохраняется. Сделать кашу еще полезнее помогут ягоды и орехи.

Твердый сыр

Пармезан, голландский и другие твердые сыры содержат большое количество триптофана, а также кальций, фосфор и белок.

Морские водоросли

Ламинария и другие морские растения обеспечивают организм не только йодом, но и триптофаном, при этом оставаясь низкокалорийным продуктом.

Горький шоколад

Темный шоколад с содержанием какао не менее 75% также содержит триптофан. В умеренных количествах он помогает бороться с усталостью и улучшает настроение.

Семечки

Подсолнечные, кунжутные и тыквенные семечки являются хорошим источником триптофана, а также магния, цинка и других важных минералов.

Сколько триптофана нужно

В среднем взрослому человеку рекомендуется получать около 250 мг триптофана в сутки. При разнообразном рационе восполнить эту потребность вполне возможно без специальных добавок.

Триптофан играет важную роль в работе нервной системы, помогает поддерживать хорошее настроение, здоровый сон и нормальный аппетит. Чтобы организм не испытывал дефицита этой аминокислоты, достаточно регулярно включать в рацион мясо, рыбу, молочные продукты, орехи, семечки, цельнозерновые продукты и другие богатые белком продукты.