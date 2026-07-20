Конфликт между родителями в комитете — это вечная тема, сравнимая с противостоянием свекровей и невесток.

Часто жалобы поступают от «обычных» родителей, которые считают, что комитет ведет себя слишком дерзко. Мы решили взглянуть на ситуацию с другой стороны. Многие задаются вопросом, как такие милые люди, общаясь по отдельности, могут становиться невыносимыми в родительском чате.

Мама «Где отчет?»

Ее больше всего волнует, на что потрачены деньги. Она требует выкладывать чеки за каждую бутылку воды и за каждый купленный для класса плакат. Она не поленится суммировать все траты, ведь в ее мире все члены родительского комитета только и думают, как бы присвоить лишнюю сотню из общих денег. И не дай бог отчитаться хотя бы на три дня позже или потерять какую-то квитанцию. Жалоба директору школы, а то и заявление в прокуратуру обеспечены.

Мама «Почему так дорого?»

Она не отказывается сдавать деньги, но ей всегда кажется, что можно было бы найти и подешевле. «Зачем такие дорогие тетради, вот здесь они намного меньше стоят», — можно услышать от нее.

Ей без разницы, что это «здесь» в часе езды от школы. Родительский комитет — это не должность на зарплате, а жест доброй воли. Если там дешевле, надо съездить, и точка. Вопрос, кто оплатит дорогу или бензин, где взять этот лишний час времени, она не поднимает.

Мама «Это лишнее»

Она сдает деньги строго на школьные нужды. Все остальное в ее глазах — блажь и прихоть. Школа должна учить, а дарить подарки и организовывать досуг — это дело семьи. Если экскурсии нет в школьной программе, значит, она и не нужна. 23 февраля и 8 Марта — лишние гендерные праздники, а новогодней елки достаточно и школьной, бесплатной. Все остальное — лишний пафос и антураж. Подарки учителям? Нет, я не буду их дарить.

Мама «А вот у моего старшего…»

* «А вот дочка учится в пятом классе, они на экскурсии ездят каждый месяц, а мы редко». (А потому что, если будем ездить чаще, возмутятся мамы «так дорого».)

* «А вот сын когда учился, школа всем обеспечивала». (Без комментариев.)

* «А вот у старшего в классе меньше собирают». (Так у них в средней школе уже и нужд поменьше.)

При этом она все сдаст, отправит ребенка на экскурсию. Она не против. Она просто хочет поговорить. Но ведь это каждый раз новая дискуссия на 100 сообщений. А смысл?

Мама «А что задали?»

Честно говоря, с массовым внедрением электронных дневников этот вопрос исчез за ненадобностью. Правда, куда уж проще — не записал ребенок в обычный дневник, посмотри в онлайн-версии. Дел на три секунды.

Но нет! И более того, домашнее задание в общем чате спрашивают одни и те же мамы. То есть мало того, что их дети систематически не записывают задание, они за все это время не удосужились подключить электронный дневник. И ладно бы он не работал, в некоторых школах его и правда ведут так себе, но у нас-то работает.

А знаете, кто хуже таких родителей? Те, кто спрашивают уроки у родительского комитета в личных сообщениях. Минимум три раза в неделю. Даже когда ребенок мамы, состоящей в родкоме, на больничном! И их ничего не смущает. Удивительно, правда?

Мама «Я бы сделала лучше»

* «Я бы сделала не просто чаепитие, а пригласила аниматоров. Как-то тухло у вас получилось».

* «Я бы нашла лучше экскурсию/комфортнее автобус/интереснее спектакль».

* «Какие дурацкие подарки выбрали для детей на Новый год. Вот я бы…».

Эта мама чем-то похожа на маму «почему так дорого» (иногда это два в одном). Но если та недовольна исключительно ценами, эта всеми своими высказываниями дает понять: зря никто не умолял и не умоляет ее взять бразды правления в свои руки.

Впрочем, если ей предложить что-то реально сделать, она, как правило, находит множество причин, чтобы отказаться. Или же возмутится, что бюджета комитета не хватает на ее гениальные идеи. Извините, больше денег нет.

Мама «Да вы просто своих детей пропихиваете!»

Она подозревает членов родительского комитета в чрезмерной близости к учителю. Формально такая мама права. Родком — это все же связующее звено между педагогами и родителями. Но тут речь об ином.

Если ребенок мамы, состоящей в родкоме, попал на олимпиаду — мысли тут же о том, что это произошло по блату. Значит, по умолчанию все нечестно. Никто не думает о том, что призовое место в этой самой олимпиаде ребенок завоевывает своими силами, как и право там участвовать. Только кто бы об этом стал думать.

Мама «Ой, я забыла»

* «Как, экскурсия уже завтра?! Ой, а я забыла вам деньги отдать. Можно вы сейчас за нас положите, а я потом передам».

* «Ой, а мы вообще записывались на экскурсию? Я не помню…»

* «Как, надо было в парадной форме сегодня приходить? Ой, я не видела сообщений…»

* «Ой, я не дала дочке денег на обед. Кто-нибудь, можете занести в школу, я вам переведу».

Кстати, очень часто это та же мама, которая всегда спрашивает домашнее задание.

Мама «Я с вами не разговариваю»

Она читает все сообщения, но практически никогда на них не отвечает. Она игнорирует предложения об экскурсиях и прочих мероприятиях. Вы никогда не понимаете, рассчитывать на ее ребенка или нет. Чтобы узнать ее мнение, приходится писать в личные сообщения. И не факт, что вам ответят. С такой мамой получается общаться только через учителя.

Мама «Я не буду ничего сдавать»

Конечно, она в своем праве. И никто не заставляет. Только раздражает чересчур агрессивная позиция. Она не сдает деньги принципиально, считая, что школа должна обеспечить всем. А если чем-то не обеспечивает, значит, это и не надо.

Только вот, увы, современная школьная жизнь куда сложнее. А ее ребенок точно так же, как и все остальные, пьет воду из кулера, вытирает руки бумажными полотенцами и сидит за общим столом на праздниках. Ну и в чем тут принцип? В том, что другие заплатят?

Мама «Я не читаю общий чат»

Справедливости ради, куча сообщений не по делу правда раздражает. Но повторять всю важную информацию каждому в личные сообщения — это раздражает еще больше.

А особый тип раздражения — это родители, которые заходят в общий чат, чтобы задать вопрос, который обсуждался буквально 5 сообщений назад. Но им же никак не пролистать чуть назад. Они лучше в очередной раз спросят, когда линейка.