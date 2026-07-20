Отношения с едой у человека начинают формироваться еще до рождения. Пищевые привычки будущей мамы, ее вкусовые пристрастия и рацион питания во время беременности могут влиять на вкусовые предпочтения малыша. В раннем детстве, в семье ребенок приобретает пищевые привычки и определяет свои первые вкусовые предпочтения, и от родителей во многом зависит, будет ли он любить фрукты и овощи, станет ли есть рыбу и мясо или будет налегать на конфеты.

Вводим прикорм

Европейские и российские специалисты в области здоровья и питания детей обозначают возрастной промежуток для введения прикорма от 4 до 6 месяцев жизни. Именно в этом возрасте большинство детей уже готовы воспринимать новую для них пищу. До этого времени пищеварительная и нервная системы малыша могут быть еще недостаточно готовы к восприятию любой другой пищи, кроме грудного молока или детской молочной смеси, которую подобрал малышу специалист. Для того, чтобы начать прикорм, важно получить профессиональную консультацию, ведь развитие каждого ребенка индивидуально. Как правило, если малыш здоров, активен, первый прикорм рекомендуют вводить на 5 месяце жизни.

Знакомство с новыми продуктами и вкусами — волнительный и ответственный шаг, важно не форсировать события. Это может быть чревато рядом сложностей. В начале прикорма важно учитывать, что каждый новый продукт вводится в рацион на протяжении 5–7 дней — начиная с 1/2 чайной ложки и постепенно увеличивая порцию до возрастной нормы (обычно она указывается на упаковке детского питания или в материалах, которые выдает мамам специалист).

Не торопись давать малышу прикорм «не по возрасту» — важно отследить реакцию его организма и не пропустить признаки пищевой непереносимости или аллергии. У некоторых детей именно в начале знакомства с новой едой могут наблюдаться какие-либо нежелательные явления, поэтому специалисты советуют начинать его с монокомпонентных, детских продуктов. Из овощей, это могут быть, например, детские монокомпонентные пюре из брокколи, цветной капусты или кабачков. Если прикорм из овощей начинают вводить в 5 месяцев, то вполне можно начать с монокомпонентного пюре из тыквы. Для первого знакомства с зерновым прикормом лучше обратить внимание на детские безмолочные каши из риса и гречки, а после 5 месяцев — и на безмолочную кукурузную детскую кашу.

Расширяем меню

После введения овощей и каш, когда малышу исполнится полгода, в его ежедневный рацион после консультации со специалистом необходимо ввести монокомпонентные мясные детские пюре. Начинать знакомство с мясом можно с детских пюре из мяса индейки, кролика или других видов. К восьми-девяти месяцам жизни, в рационе ребенка, как правило, уже должны присутствовать также фруктовые детские пюре, соки, рыбные пюре, детский творог, кисломолочные детские напитки и прочие дополнительные продукты, рекомендованные специалистом, например, сливочное и растительное масло, яичный желток, детское печенье, хлеб или сухарики. Важно вводить прикорм на фоне продолжающегося грудного вскармливания. Если ребенок находится на смешанном или искусственном вскармливании, важно оставить в ежедневном меню детскую молочную смесь, которую порекомендовал специалист, как минимум, до годовалого возраста. Следует также помнить о том, что как только ребенок начинает знакомиться с прикормом, ему необходимо начинать давать детскую воду.

Специалисты рекомендуют использовать в питании детей раннего возраста продукты промышленного выпуска, которые не только полностью соответствуют требованиям безопасности, но и имеют сбалансированный состав и оптимальную степень измельчения. К тому же продукты прикорма промышленного выпуска часто дополнительно обогащены полезными нутриентами: витаминами, минеральными веществами, пребиотиками и пробиотиками. Ну и удобство применения промышленного прикорма будет дополнительным бонусом.

Если нет доступа к таким продуктам, то родители могут готовить их сами. Однако в этом случае необходимо учитывать большое количество нюансов. Важно отметить, что промышленное производство гарантирует правильный состав и высокое качество продукта, а также его микробиологическую безопасность. Сделать продукты для детского питания не только полезными, но и безопасными помогают специальные производственные технологии, например в случае с молочными и кисломолочными продуктами — это пастеризация молока для очищения от вредных микроорганизмов, нормализация уровня жирности, а также подготовка полностью стерильной и герметичной упаковки. Все эти процессы возможны только на предприятиях с высокотехнологичным оборудованием и специалистами, которые следят за каждым направлением и этапом работ.

Как заложить основы здорового питания ребенка после года: 5 основных правил

Соблюдение режима питания

Если у тебя получилось своевременно и правильно ввести ребенку прикорм, то к концу первого года у него скорее всего сформируется режим питания. Оптимальным для детей от года будет 5 -6 приемов пищи — завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин и небольшой прием пищи перед сном, если это необходимо. Безусловно, все индивидуально. Некоторые дети отказываются от второго завтрака, особенно если поздно проснулись, другим, наоборот, требуется дополнительный ужин. Важно соблюдать порции согласно возрасту и стараться не перекармливать ребенка, особенно на ночь и обязательно своевременно консультироваться со специалистом, для получения индивидуальных рекомендаций по питанию малыша.

Разнообразное меню

Чтобы ребенок рос здоровым и развивался гармонично, его рацион должен включать все основные группы продуктов. При этом, необходимо стараться обогатить питание, включая в него разные виды и сорта продуктов. Например, если первое знакомство с фруктами состоялось с монокомпонентных детских пюре из яблок или груш, то далее можно предложить попробовать разнообразные детские пюре из смеси фруктов и ягод, например, фруктовый «салатик», ягодный «салатик» или фруктовые детские пюре с добавлением творога, сливок или пюре с детским печеньем. Интересно, что определенные сочетания продуктов в детских пюре могут способствовать взаимному усвоению веществ. Например, органические кислоты из овощей помогут усвоению белков из мяса, а молочная детская каша будет иметь более высокую пищевую ценность по сравнению с безмолочной. Такая тактика не только поможет обеспечивать организм необходимыми веществами, но и постоянно знакомить ребенка с новыми для него вкусами, что является крайне важным для воспитания правильных пищевых привычек и сохранения их на всю жизнь.

Знакомь малыша с разными вкусами, цветами и текстурами — это так увлекательно.

Если перекусы — то правильные

Природой заложено так, что ребенок уже с самого рождения может различать чувство голода и сытости. Это заложено физиологически. Залогом верного отношения к еде во взрослом возрасте будут правильно заложенные пищевые привычки. Соблюдай режим, в перерывах между приемами пищи важно избежать «кусочничества». Если ребенок проголодался и не может дождаться обеда или полдника, можно устроить небольшой полезный перекус — это могут быть фрукты, ягоды, овощи, детский йогурт, детское печенье, фруктовое пюре или другие полезные лакомства, предназначенные для детского питания.

Не принуждай ребенка есть и интересуйся его предпочтениями

Никогда не заставляй ребенка есть еду, которая ему не нравится. Это может закрепить негативное отношение к продукту на долгое время. Ты можешь предложить ему попробовать новое блюдо, овощ, фрукт, но не настаивай. Лучше предложить его позже, когда придет время, а пока заменить один ценный продукт на другой. Однако помни, что новые продукты малышам при первом их вводе в рацион можно предлагать до 10–15 раз. И это совершенно нормально.

Обращай внимание на то, какие блюда ему нравятся, предлагай самому сделать выбор, но, разумеется, только из тех продуктов, которые разрешены ему по возрасту специалистом.

Готовь правильно

При переводе малыша на общий стол, предпочтительно готовить путем отваривания, тушения, запекания или на пару. Жареная пища для детей под запретом.

Соль и сахар в детские блюда дополнительно добавлять не рекомендуется, но в небольших, строго определенных количествах, они могут присутствовать в рационе. Чем позже ребенок с ними познакомится, тем ниже будет риск ожирения и проблем со здоровьем в будущем. Кроме того, маленькие дети способны по достоинству оценить настоящий вкус продуктов, так как они еще не знакомы с добавками, ароматизаторами и подсластителями.