Психолог Евгений Димитраш делится мнением о предметах, которые могут находиться в квартире холостяка.

Определить вещи, которые однозначно указывают на статус мужчины, сложно. Намерения зависят от того, насколько человек готов развивать отношения, стремится ли к совместному времяпрепровождению, какие у него цели и ценности. Рекомендуется ориентироваться на эти параметры.

Тем не менее, некоторые детали все же можно выделить. Итак:

Вещи, которые не принадлежат новой девушке

Это могут быть заколки, резинки, элементы одежды, женские аксессуары, косметика. Или, например, несколько полотенец в ванной комнате, хотя мужчина утверждает, что живет один.

Мамины вещи

Это могут быть домашние тапочки, халат или другие элементы одежды. Это может говорить о том, что мама часто навещает сына, помогает с уборкой и готовкой, продолжая опекать его.

Окурки и пустые бутылки

Если на балконе или террасе много окурков и пустых бутылок из-под алкоголя, это может свидетельствовать о том, что мужчина ведет инфантильный образ жизни, предпочитая легкость и веселье, а не серьезные отношения.

Элементы азартной жизни

Это могут быть колода карт или игральные фишки из казино. Если вы заметили что-то подобное, это может быть тревожным знаком. Такой молодой человек, вероятно, не сможет обеспечить финансовую стабильность в будущем.

Презервативы

Да, это важный элемент интимной жизни. Однако если парень демонстрирует большое количество презервативов, открывая ящик в прикроватной тумбе, это может указывать на его активный поиск партнёрши.