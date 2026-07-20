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Кейт Миддлтон совершала одну и ту же ошибку, пока ее не остановила Елизавета II 1 579

Люблю!
Дата публикации: 20.07.2026
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Изображение к статье: Елизавета II и Кейт Миддлтон

Сегодня Кейт Миддлтон считается образцом королевского этикета, однако в первые годы после свадьбы ей пришлось осваивать множество дворцовых правил. По словам инсайдеров, одно из первых замечаний ей сделала сама королева Елизавета II.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон давно заслужила репутацию одной из самых популярных представительниц британской королевской семьи. Ее ценят за безупречные манеры, элегантность и умение держаться на публике. Однако, как утверждают источники, в начале королевской жизни ей пришлось скорректировать некоторые привычки.

По информации Radar Online, после замужества Елизавета II обратила внимание на то, что Кейт слишком долго общалась с людьми во время официальных мероприятий.

По словам одного из инсайдеров, это было не замечание в строгом смысле, а дружеский совет от опытного монарха.

«Это не была критика — скорее практическая рекомендация. Кейт слишком долго разговаривала с людьми, когда только вошла в королевскую семью», — рассказал источник.

Другой собеседник издания отметил, что дело было вовсе не в разговорчивости принцессы. Согласно королевскому протоколу, каждый публичный выход тщательно расписан по времени, поэтому слишком долгий разговор с одним человеком означает, что десятки других гостей могут остаться без внимания.

Именно поэтому членам королевской семьи приходится соблюдать строгий баланс между дружелюбным общением и графиком официальных мероприятий.

Со временем Кейт Миддлтон полностью освоила эти правила и сегодня считается одной из самых опытных представительниц британской монархии.

По словам источников, совет Елизаветы II стал для Кейт одним из первых важных уроков придворного этикета. Со временем принцесса сумела адаптироваться к требованиям королевского протокола и сегодня считается примером безупречного поведения на официальных мероприятиях.

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#Кейт Миддлтон #Елизавета II #этикет #монархия #общение
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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