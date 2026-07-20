Со временем на клавиатуре ноутбука скапливаются пыль, крошки и жирные следы от пальцев. Из-за этого клавиши могут начать хуже нажиматься или даже залипать. Эксперты рассказали, как безопасно очистить клавиатуру всего за несколько минут, не разбирая устройство.

Даже при бережном обращении клавиатура ноутбука постепенно загрязняется. Однако для ее очистки вовсе не обязательно покупать дорогие специальные средства — достаточно нескольких простых аксессуаров, которые есть почти в каждом доме.

Что понадобится

Для ухода за клавиатурой специалисты рекомендуют использовать:

мягкую кисточку с синтетическим ворсом;

салфетку из микрофибры;

баллончик со сжатым воздухом;

изопропиловый спирт с концентрацией не выше 70%.

Перед началом работы ноутбук необходимо полностью выключить и отключить от сети. Если аккумулятор съемный, его также желательно извлечь.

Как правильно очистить клавиатуру

Сначала переверните ноутбук клавиатурой вниз — это поможет удалить крошки и пыль, не загоняя их глубже внутрь корпуса.

Затем аккуратно очистите пространство между клавишами мягкой кисточкой или продуйте его короткими струями сжатого воздуха.

После этого протрите поверхность клавиш сухой или слегка влажной салфеткой из микрофибры. Если на кнопках остались жирные отпечатки, нанесите небольшое количество изопропилового спирта на салфетку и только затем обработайте клавиатуру.

Специалисты предупреждают: не стоит лить жидкость непосредственно на клавиши и использовать спирт высокой концентрации — он может повредить защитное покрытие.

Когда лучше не экспериментировать

Если некоторые клавиши начали залипать, не спешите снимать их самостоятельно. На большинстве современных ноутбуков крепления очень хрупкие, и без опыта их легко сломать. Разбирать клавиатуру стоит только в том случае, если такую возможность предусмотрел производитель.

Если на ноутбук пролили жидкость

При попадании обычной воды необходимо сразу выключить ноутбук, отсоединить питание и перевернуть устройство клавиатурой вниз. В таком положении его рекомендуется оставить не менее чем на сутки.

Если же внутрь попали сладкие напитки — сок, газировка, чай или кофе с сахаром, — специалисты советуют как можно быстрее обратиться в сервисный центр. Сахар оставляет липкий налет внутри механизма, который невозможно полностью удалить без профессиональной чистки.

Регулярная очистка клавиатуры занимает всего несколько минут, но помогает сохранить ее работоспособность и продлить срок службы ноутбука. Главное — использовать мягкие материалы, не заливать устройство жидкостью и не пытаться разбирать клавиши без необходимости.