Работа на дачном участке легко превращается в настоящее испытание для организма. После нескольких часов на грядках нередко начинают болеть спина, шея, колени и плечи. Однако избежать неприятных последствий можно, если соблюдать несколько простых правил.

Многие воспринимают работу в огороде как обычные домашние хлопоты, хотя по нагрузке она вполне сравнима с полноценной тренировкой. При этом большинство людей сразу берутся за лопату или тяпку, забывая о разминке и правильной технике движений.

Начните с разминки

Перед тем как приступить к работе, уделите 5–7 минут легкой разминке. Несколько наклонов, поворотов корпуса, вращения плечами, разминка шеи, коленей и голеностопов помогут разогреть мышцы и снизить риск растяжений и спазмов.

Не стойте долго в наклоне

Самая распространенная ошибка — часами работать, согнувшись над грядками. В таком положении основная нагрузка приходится на поясницу.

Во время прополки или посадки растений лучше использовать небольшой садовый стульчик или скамейку. Если приходится работать на коленях, воспользуйтесь мягким ковриком или специальными наколенниками.

Не стоит подолгу сидеть и на корточках — это ухудшает кровообращение и увеличивает нагрузку на коленные и тазобедренные суставы.

Берегите шею

Работа с постоянно опущенной головой вызывает перенапряжение мышц шеи и плеч. Периодически выпрямляйтесь, смотрите вдаль и выполняйте несколько плавных поворотов головы.

При сборе урожая с высоких деревьев не запрокидывайте голову надолго. Если появились головокружение или потемнение в глазах, сразу сделайте перерыв.

Поднимайте тяжести правильно

Ведра с водой, мешки с землей и ящики с урожаем лучше поднимать не за счет спины, а используя силу ног.

Подойдите к грузу вплотную, присядьте, согнув колени, возьмите его двумя руками и держите максимально близко к телу. Поднимайтесь плавно, сохраняя спину прямой.

Если груз слишком тяжелый, разделите его на несколько частей или воспользуйтесь садовой тачкой.

Избегайте резких поворотов

Работая лопатой, многие разворачивают корпус, не двигая ногами. Именно такие движения часто становятся причиной боли в пояснице.

Если нужно изменить направление, безопаснее сделать небольшой шаг и повернуться всем телом.

Делайте перерывы

Даже самая удобная поза становится вредной, если сохранять ее слишком долго. Каждые 20–30 минут стоит менять вид деятельности: после прополки пройтись, потянуться, заняться поливом или просто немного отдохнуть.

Пользуйтесь удобным инвентарем

Инструменты должны подходить по росту. Лопаты, тяпки и плоскорезы с длинными ручками позволяют работать практически не наклоняясь, значительно снижая нагрузку на позвоночник.

Не забывайте о сердце

Людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше работать утром или вечером, избегая полуденной жары.

Обязательно надевайте головной убор, легкую одежду из натуральных тканей и регулярно пейте воду небольшими порциями.

Если появились слабость, одышка, головокружение или шум в ушах, работу необходимо сразу прекратить и отдохнуть.

Не терпите боль

Резкая боль в спине, шее или суставах — сигнал остановиться. Если неприятные ощущения не проходят, усиливаются или сопровождаются онемением конечностей, необходимо обратиться к врачу.

Работа на даче может приносить не только хороший урожай, но и пользу для здоровья, если не превращать ее в марафон на выносливость. Разминка, правильная техника движений, удобный инвентарь и регулярные перерывы помогут сохранить спину, суставы и сердце в хорошем состоянии, а после выходных останутся силы не только на отдых, но и на новые дачные дела.