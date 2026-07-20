Ежедневно тысячи людей получают звонки с неизвестных номеров. За ними могут скрываться курьеры, врачи или работодатели, но нередко это оказываются мошенники или навязчивые рекламщики. Рассказываем, как быстро выяснить, кто вам звонит, и защитить свои данные.

Неизвестный номер на экране телефона вовсе не означает, что на звонок нужно отвечать немедленно. Специалисты по кибербезопасности рекомендуют сначала убедиться, кто именно пытается выйти с вами на связь.

Телефонные мошенники постоянно меняют номера, используют подмену телефонных данных и выдают себя за сотрудников банков, мобильных операторов, государственных учреждений или коммунальных служб. Поэтому осторожность в таких случаях никогда не бывает лишней.

Пять способов узнать, кто вам звонит

1. Проверьте номер через поисковую систему

Введите номер телефона в Google в нескольких вариантах — с международным кодом, без него или без пробелов. Если номер уже использовался мошенниками или для массовой рекламы, вы, скорее всего, найдете жалобы других пользователей.

2. Используйте специальные сервисы

Существуют сайты, где пользователи оставляют отзывы о неизвестных номерах. Там можно узнать, принадлежит ли номер компании, коллекторам, рекламщикам или телефонным мошенникам.

3. Установите приложение для определения номеров

Такие сервисы, как Getcontact и аналогичные приложения, показывают, как номер записан у других пользователей, а также помогают автоматически блокировать известные спам-звонки.

4. Проверьте номер в мессенджерах

Сохраните номер в телефонной книге и откройте его в Viber, Telegram или WhatsApp. Если человек пользуется одним из этих сервисов, вы можете увидеть его имя, фотографию или никнейм.

5. Обратите внимание на код страны

Если звонок поступает с незнакомого зарубежного номера, а вы никого не ждете из-за границы, стоит проявить особую осторожность.

Что делать, если звонит мошенник

Если проверка показала, что номер принадлежит аферистам:

не перезванивайте;

не сообщайте данные банковских карт, CVV-коды, одноразовые пароли из SMS и другую конфиденциальную информацию;

заблокируйте номер;

пожалуйтесь на него через антиспам-сервис или соответствующее приложение.

Если во время разговора вы все же сообщили мошенникам данные банковской карты или коды подтверждения, немедленно свяжитесь со своим банком и заблокируйте карту.

Как сократить количество нежелательных звонков

Эксперты советуют не публиковать основной номер телефона на сомнительных сайтах, не использовать его при регистрации в подозрительных сервисах и по возможности скрывать его в социальных сетях.

Кроме того, в современных смартфонах на Android и iPhone доступны встроенные функции фильтрации спама. Их активация поможет автоматически блокировать многие нежелательные звонки.

Несколько минут, потраченных на проверку неизвестного номера, могут уберечь вас от мошенников, навязчивой рекламы и финансовых потерь. Простые инструменты, которые уже есть в вашем смартфоне или доступны бесплатно в интернете, позволяют быстро понять, стоит ли отвечать на звонок.