Не знаешь, как назвать своего котенка? Открой наш список милых кличек.

Милые клички для котов по внешности

Владельцы мурчащих животных часто выбирают имена, основываясь на внешних признаках.

Как назвать милого полосатого кота

Обладателям полосатой шубки подойдут следующие имена:

Тигр, Тигруля;

Зебруля;

Матроскин;

Полосатик;

Енот, Енотик, Крошка Енот;

Тельняшкин;

Бурундучок;

Матрос;

Юнга;

Морячок;

Усатый-Полосатый.

Как ласково называть рыжего котика

Эти имена подчеркнут внешность котенка и будут звучать мило:

Огонек;

Рыжик, Рыжуля;

Рыжий ап;

Лисенок;

Львенок;

Левушка;

Апельсинчик;

Абрикос, Абрикосик;

Персик;

Бельчонок;

Бурундучок;

Лучик;

Солнышко;

Золотце;

Манго;

Мандаринчик;

Цитрус;

Марсик.

Популярные "денежные" клички для рыжих котов

Баксик;

Еврушка;

Рубль, Рублик;

Злотый;

Тугрик;

Шекель;

Грошик;

Центик.

Милые имена для серых, дымчатых котов

Среди котиков часто встречаются серые, дымчатые, голубоватые окрасы. Попробуем обыграть эту "мышиную" тему:

Маус (Микки Маус);

Мышонок;

Джерри (мышонок из мультфильма "Том и Джерри");

Стюарт Литтл (еще один популярный мышонок);

Реми — серый повар из мультфильма "Рататуй".

Как еще назвать серого сорванца:

Дымок, Дымчатый;

Грей (от английского "Grey" — "Серый");

Серый, Серебряный;

Смоки (от английского "Smoke" — "Дым");

Голубчик;

Сизый;

Люмик (сокращенное от "алюминий").

Как назвать белого кота-мальчика ласково

Белоснежные котята очень привлекательные, поэтому им подходят милые и чистые имена:

Снежок;

Белоснеж;

Блондинчик;

Лайт (от английского "Light" — "Свет");

Светлячок;

Пломбирчик;

Эскимо;

Сноу (от английского "Snow" — "Снег");

Шугга (от английского "Sugar" — "Сахар");

Сахар, Сахарок;

Рафинадик.

Как ласково можно назвать черного кота-мальчика

Таким животным часто подходят мистические или магические клички:

Космос, Космик;

Чародей;

Черныш;

Чудо;

Уголек, Сажик;

Блэки (от английского "Black" — "Черный");

Чертенок;

Неро (от итальянского "Nero" — "Черный");

Эспрессо;

Перчик;

Чарли;

Кофе, Кофеек.

Имена для пушистых котиков

Глядя на пушистых малышей, на ум приходят только милые и ласковые прозвища:

Пушок, Пушистик;

Одуванчик;

Пуфик;

Флаффи (с английского "Flaffy" — "пушистый");

Мякиш;

Неженка;

Эйр (с английского "Air" — "Воздух").

Клички для котенка-мальчика по характеру и темпераменту

После первого знакомства маленький котик начинает показывать свой уникальный характер и поведение.

Имена для ленивых котов, которые любят поесть

Попробуем обыграть вкусную и сладкую тему:

Зефир, Зефирчик;

Батончик;

Шоколад;

Сникерс;

Штрудель;

Пончик;

Сырок;

Сарделька;

Сосисочка;

Колбаска;

Пудинг;

Пумба;

Маффин;

Капкейк;

Котлетка;

Круассанчик;

Кекс, Кексик;

Колобок;

Жорик;

Бублик;

Блинчик;

Обжорка;

Вискас;

Пупс, Пупсик.

Прозвища для непоседливых котят

Если твой котенок ни минуты не сидит на месте, любит проказничать и играть, ему подойдут следующие клички:

Шалун, Шалунишка;

Бесенок, Чертенок;

Бандит;

Егоза;

Забияка;

Заноза;

Живчик;

Проказник;

Кипиш;

Кукусик;

Тайсон;

Ураган;

Шило;

Шуршик;

Шумахер;

Шкодник;

Энерджайзер.

Милые и ласковые клички для спокойного кота

Некоторым "кошатникам" везет, и им достается уравновешенный, покладистый и послушный котенок. Конечно, хочется выбрать самое лучшее имя для него:

Амур, Амурчик;

Барон, Бароша;

Крош;

Зайка, Зайчонок, Зай;

Лапуля;

Малыш;

Мусик;

Персик;

Шладкий;

Умка;

Смурфик;

Смайлик;

Мармеладик;

Везунчик;

Лакки;

Ласкуша;

Гаврюша;

Бантик;

Клопа, Клопик;

Котофей, Котя.

Благородные клички для породистых животных

Не хочешь называть Мурзиком шотландского вислоухого кота или сфинкса? И не надо! Выбирай прозвище из нашей подборки:

Арчи;

Арнольд;

Альтаир;

Барс;

Бонд;

Винсент;

Гамлет;

Гектор;

Гуччи;

Джокер;

Джаспер;

Джованни;

Жерар;

Жозеф;

Иствуд;

Каспер;

Карл;

Кинг;

Король;

Ланселот;

Лексус;

Лео;

Мартин;

Мигель;

Майк;

Мейсон;

Нео;

Нильсон;

Немо;

Один;

Орфей;

Оскар;

Пайль;

Петр;

Пиксель;

Рейнджер;

Рекси;

Ромео;

Спайдер;

Саймон;

Тор;

Тайгер;

Тайсон;

Томми;

Цезарь.

Популярные английские клички для котов-мальчиков

Для любителей иностранной культуры составили список из самых звучных и милых прозвищ:

Ash (Эш) — пепел;

Beast (Бист) — зверюга, зверь;

Cozy (Кози) — уютный, милый, теплый;

Clow (Клой) — коготь;

Donut (Донат) — пончик;

Evil (Ивел) — злой, злюка;

Fashion (Фешн) — красивый модник;

Flash (Флеш) — вспышка, быстрый;

Gentle (Джентл) — нежный, галантный;

Handsome (Хэндсэм) — красавчик, симпатяга;

Hunter (Хантер) — охотник, искатель;

Lucky (Лаки) — счастливчик;

Noiсe (Нойз) — шумный;

Royal (Роял) — царственный, императорский;

Sugar (Шуга) — сахарный, сахар;

Wizard (Визард) — чародей, колдун.

Популярные французские клички для котов

Не менее красивые и ласковые клички можно найти в словаре французских имен: