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Почему не стоит гладить постельное белье: мнение ученых 0 490

Люблю!
Дата публикации: 20.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Постельное белье

Излишняя аккуратность в уходе за постельным бельем может негативно сказаться на здоровье.

 

Помните, как в детстве нас учили: "Постирала — погладь!"? Мы же придумывали разные отговорки: то утюг сломался, то электричество отключили! Если бы мы тогда знали, что ученые не рекомендуют это делать.

Британские исследователи выяснили, что чрезмерная аккуратность в глажке может негативно сказаться на самочувствии людей, спящих на таком белье.

Специалисты утверждают, что после глажки ткань становится слишком плотной, что затрудняет доступ воздуха к коже и снижает способность впитывать влагу во время сна (а кто из нас не потеет по ночам?). Это может негативно сказаться на здоровье.

Что же делать с детьми? Ведь термообработка помогает избавиться от микробов. Ученые рекомендуют использовать паровой отпариватель на утюге, который дезинфицирует ткань, не касаясь ее горячей поверхностью.

Если эти доводы вас не убедили, то вот еще один аргумент. По наблюдениям психиатров, люди, которые спят на свежевыглаженном постельном белье, чаще воспринимают критику болезненно и с обидой. Они тратят много усилий на идеализацию других, что может привести к одиночеству. Вывод прост: хотите найти партнера? Забудьте о глажке и потратьте это время на свидания.

Кстати

Это не единственная работа по дому, против которой выступают ученые. Исследования показывают, что вредно сразу после пробуждения застилать постель. Нужно дать время, чтобы простыни просохли, так как на них остаются частицы влаги.

Кроме того, долгий стояние у плиты может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, а готовка на газовой плите увеличивает риск рака легких. Верить в это или нет — решать вам.

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