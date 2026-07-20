Во многих странах чаевые считаются привычным способом поблагодарить за хорошее обслуживание. Однако есть государства, где такая практика не только не принята, но и может поставить сотрудника в неловкое положение или даже быть воспринята как оскорбление. Поэтому перед поездкой стоит заранее узнать местные традиции.

Исследование Tesco Travel Money показало, что около трети британских туристов оставляют чаевые за границей лишь для того, чтобы избежать неловкой ситуации. Однако культурные различия приводят к тому, что путешественники нередко переплачивают там, где дополнительное вознаграждение вовсе не ожидается.

Где чаевые — обычная практика

Самая развитая культура чаевых существует в США. В ресторанах принято оставлять 15–20% от суммы счета. Барменам обычно дают 1–2 доллара за напиток или те же 15–20% от общего счета.

Таксистам в США принято оставлять около 10% стоимости поездки, а если водитель помог с багажом — сумму могут увеличить до 20%. Чаевые также получают сотрудники гостиниц, однако их размер зависит от оказанной услуги.

Похожие правила действуют и в Канаде. В ресторанах принято оставлять 15–20%, а в такси пассажиры чаще всего просто округляют стоимость поездки в большую сторону.

Во Франции, Испании, Германии и Италии сервисный сбор нередко уже включен в счет. Поэтому дополнительное вознаграждение необязательно, хотя многие посетители могут оставить мелочь или округлить сумму, если остались довольны обслуживанием.

В странах Латинской Америки правила отличаются. В Аргентине обычно оставляют около 10% наличными, даже если счет был оплачен банковской картой. В Бразилии сервисный сбор часто уже включен в стоимость обслуживания.

В Мексике официанты обычно рассчитывают на 10–15% чаевых, а водителям такси принято просто округлять сумму поездки.

В Таиланде, Индонезии, Вьетнаме и Индии чаевые не являются обязательными, однако становятся все более распространенными благодаря туристам. Если сервисный сбор не включен в счет, обычно оставляют 5–10%.

В Египте существует особая традиция «бакшиш» — небольшое денежное вознаграждение принято давать официантам, водителям, гидам, носильщикам и другому обслуживающему персоналу.

Где чаевые могут оказаться лишними

В Сингапуре дополнительное вознаграждение обычно не ожидают. Его можно оставить лишь в случае действительно исключительного обслуживания.

Похожая ситуация сложилась в Дании, Швеции и Финляндии. Благодаря высоким зарплатам работников сферы услуг чаевые здесь не считаются обязательными.

В Австралии и Новой Зеландии персонал ресторанов, гостиниц и такси также не рассчитывает на дополнительную оплату. Иногда посетители оставляют 5–10%, если обслуживание оказалось особенно хорошим, но это скорее исключение.

Где чаевые лучше вообще не оставлять

Особенно осторожными туристам рекомендуют быть в странах Восточной Азии.

В Японии чаевые не являются частью культуры. Более того, официант или другой сотрудник может вежливо вернуть оставленные деньги, посчитав, что вы забыли их на столе. Если хочется выразить благодарность, лучше сделать небольшой подарок или просто искренне поблагодарить.

В Южной Корее чаевые также не приняты и могут вызвать недоумение.

В Китае ситуация зависит от места, однако во многих заведениях дополнительные деньги могут воспринять как неуважение или даже отказать в их принятии. В некоторых местах, например в аэропортах, чаевые и вовсе запрещены.

Перед поездкой стоит заранее узнать местные правила. Такой простой шаг поможет избежать неловких ситуаций, проявить уважение к традициям страны и правильно отблагодарить людей за качественное обслуживание там, где это действительно принято.