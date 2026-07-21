И в унитаз тоже. Все, что попало в наш список, стоит держать подальше от системы канализации.

Похоже, истинными знатоками человеческой натуры можно назвать не психологов, а сантехников. Они знают о людях больше, чем кто-либо другой, потому что знают об изнанке их жизни. Оказывается, из забитых труб сантехники вылавливают такое, что расскажи кому — не поверят.

Усопшие золотые рыбки и подгузники — лишь верхушка айсберга. Но мы не будем сегодня травить байки в жанре городских легенд, а расскажем, что нельзя выбрасывать в канализацию, если, конечно, борьба с засорами — не ваше тайное хобби.

Мука

Сейчас мы можем без проблем пойти и купить любой клей. А раньше наши родители варили клейстер. Угадайте, из чего. Бинго! Вода и мука — вот вам и прекрасный клей. Который «варится» в трубах, когда вы беспечно смываете в раковину остатки муки после вымешивания теста.

Этот клейстер отлично забивает трубы. Что самое коварное — не сразу. Он постепенно делает трубы все уже и уже, а потом уже их приходится прочищать вручную.

Жир и остатки масла

Животный жир легко тает и смывается в раковину, когда мы моем посуду. Но как только он «доплывает» до холодного участка трубы, как тут же застывает и оседает на ближайшей поверхности.

Специалисты говорят, что в трубах нарастают настоящие жировые острова, которые тоже приходится удалять вручную. Так что лучше промокнуть поверхность бумажным полотенцем и отправить его в мусорку.

Молоко

Нет, молоко ничего не забьет и не сломает. Но оно колоссально вредит окружающей среде, оказываясь в воде. Дело в том, что молоко, разлагаясь, поглощает кислород из воды, тем самым лишая возможности дышать микроорганизмы, которые в этой самой воде обитают. В результате мы получаем маленькую рукотворную экологическую катастрофу.

А если выливанием молока в канализацию грешат и наши соседи тоже, то масштабы катастрофы разрастаются. В Англии, кстати, за такие шутки штрафуют.

Кофейная гуща

Кажется, что молотый кофе способен работать как абразив, прочищая трубы. Да и запах будет посвежее. Но нет. Слои кофейной гущи оседают на трубах, наслаиваются друг на друга, склеиваются вместе, и постепенно превращаются в головную боль. Вашу, разумеется.

Так что тут два пути: либо выкидывать отработанный кофе в мусор, либо выливать в цветочные горшки, если цветов у вас много. Кофе — это отличное удобрение для растений. Как и заварка, которую тоже, к слову, нельзя выбрасывать в канализацию.

Лекарства

В кино мы часто видим, как плохие (или хорошие) парни смывают килограммы самых разных веществ в канализацию. И за это их надо, если честно, бить. Все дело опять же в экологии. То, что мы выливаем в раковину или унитаз, в конечном счете попадает в землю и в воду, которую мы, опять же, пьем. Можно сказать, что это просто капля в море по сравнению со всеобщей экологической катастрофой. Но зачем ее преумножать?

Кстати, лейкопластырь, который частенько отправляется в унитаз, тоже может стать катастрофой. Но уже локальной, у вас дома: пусть он плохо приклеивается к коже, но трубы закупоривает отлично.

Ватные диски, зубные нити и бумажные полотенца

Ватные диски не растворяются в воде, а тупо забивают слив. Бумажные полотенца растворяются, но довольно медленно. Так что, бросив пару-тройку штук в унитаз, вы рискуете остаться один на один с неприветливо булькающим монстром. И даже флосс демонстрирует чудовищное коварство. Он не проскальзывает непринужденно по трубам, нет. Он ведет себя так же, как волосы: обматывается вокруг всего, чего только может, сбивается в колтуны, и — вуаля! — засор.

Огрызки и зернышки

Кукурузные зернышки, вишневые косточки, супермодные нынче семена чиа — все эти штуки умеют отлично разбухать в воде. Благодаря этому своему свойству они превращаются в настоящий кошмар для труб и сантехников. Огрызки яблок и кости тоже отлично забивают стоки. Поэтому лучше уж донести до мусорки все эти сомнительные вещи.

Краска

Во-первых, это неэкологично. Токсичным отходам не место в водной системе. Во-вторых, краска — очень вязкая субстанция. Она ведет себя почти так же, как и жир, сбиваясь комками и блокируя трубы. К комкам краски потом прилипают прочие отходы, сами по себе безобидные, и мы снова получаем катастрофу.

Рис, макароны и картошка

Куда отправляются обычно прокисший суп или испорченная каша? Правильно, в унитаз. И это неправильно. Во всех этих продуктах содержится крахмал, который обладает уникальной способностью разбухать почти до бесконечности. Попадая в канализацию, рис, картошка и макароны превращаются в липкий ком, который разбухает, собирает прочие объедки и огрызки и надежно закупоривает трубу.

Влажные салфетки, презервативы и тампоны

В общественных туалетах не зря висят призывы не выбрасывать предметы женской гигиены в унитаз. А ведь некоторые умудряются даже детские подгузники там топить. Тампоны и прокладки в воде не растворяются, иначе они бы не смогли выполнять свою прямую задачу. Презервативы — тут и комментировать нечего.

И даже влажные салфетки, которые зовутся одноразовыми, опасны для труб: они слишком толстые, чтобы раствориться. Все равно что смывать в унитаз носовые платки.

Кстати

А еще не стоит сливать в раковину воду из-под макарон. Но не потому, что это вредит трубам, а потому, что крахмальной воде можно найти другое применение, гораздо более полезное. На основе воды из-под макарон делают соусы, маски для волос, удобрения для цветов и даже жидкость для мытья посуды.