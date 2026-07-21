Забеременеть бывает сложно в любом возрасте, но после 40 шансы могут уменьшиться. Однако это не означает, что возможность родить отсутствует. Рассмотрим важные аспекты.

Если вы по каким-либо причинам откладывали рождение детей и вам уже исполнилось 40, вы, вероятно, понимаете, что этот процесс может быть более сложным. Тем не менее, он не становится невозможным. На самом деле статистика показывает, что число успешных родов после 40 лет увеличилось на 15%. Благодаря достижениям медицины существует множество вариантов, которые могут помочь забеременеть. Однако к этому стоит подготовиться — вот факты, которые необходимо учесть.

Каковы риски

Это не страшилка, но риски после 40 лет, естественно, повышаются. Запас яйцеклеток у женщины с возрастом уменьшается, а с оставшимися яйцеклетками увеличивается вероятность хромосомных проблем, таких как синдром Дауна, врожденные дефекты и выкидыш. К счастью, современные скрининги позволяют точно оценить вероятность возможных отклонений в развитии плода.

Существуют также дополнительные проблемы, касающиеся здоровья самой матери, такие как болезни сердца или высокое давление, которые должны быть проверены врачом.

Если вы планируете беременность, необходимо регулярное наблюдение в женской консультации.

Каковы показатели успеха

Если вы беспокоитесь, что на курсах для будущих мам будете выглядеть белой вороной среди молодых женщин, успокоим вас — сегодня все больше женщин откладывают материнство. Многие звезды, например, родили после 35 и позже.

Тем не менее, шансы забеременеть естественным путем после 40 снижаются, что является нормой. В 40 лет вероятность забеременеть в течение года после начала попыток составляет от 40 до 50%, в то время как у женщин в возрасте 30 лет этот показатель достигает 75%. К 43 годам вероятность забеременеть падает до 1-2%.

Это касается естественного зачатия. Существует также популярный метод ЭКО. Вероятность рождения ребенка за цикл ЭКО у женщин 40-42 лет составляет около 15%, для женщин 43-44 лет — 5-10%, а после 44 лет она снижается до менее чем 5%.

Тип ЭКО может быть подобран в зависимости от возраста, состояния здоровья и других факторов.

Как повысить фертильность

Главное, что вы можете сделать, чтобы снизить проблемы с зачатием или ускорить его, — это следить за своим здоровьем.

Важно оптимизировать свой вес и индекс массы тела, бросить курить и сократить употребление алкоголя. Правильное питание также играет важную роль — если вы будете следить за своим рационом, необходимость в дополнительных добавках может отпасть. Однако, если у вас есть дефицит каких-либо витаминов, стоит восполнить его. Все это должен порекомендовать врач на основе анализов.