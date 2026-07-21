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Дочь и друзья вспомнили Михаила Задорнова в день его рождения 0 223

Люблю!
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Михаил Задорнов

21 июля Михаилу Задорнову исполнилось бы 78 лет. В день рождения писателя и сатирика его дочь Елена Задорнова, друзья и поклонники почтили память артиста, оставив теплые слова в социальных сетях.

Дочь Михаила Задорнова Елена опубликовала посвященное отцу трогательное четверостишие:

«Мир отныне бывает во мгле, Есть уж те, что без крова и хлеба... С днем рождения тебя на Земле, С днем рождения тебя... но на Небе!»

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Фото: соцсети.

Публикация вызвала отклик у многочисленных поклонников сатирика. В комментариях своими воспоминаниями поделилась актриса Ирина Безрукова.

«Помним. Прекрасная душа была на Земле! Счастье быть знакомой с твоим папой», — написала она.

Поклонники также оставили десятки теплых сообщений:

«Помним и всегда будем помнить», «Какое красивое поздравление», «Великий и любимый, нам его очень не хватает».

Память коллеги почтил и юморист Ефим Шифрин. Он опубликовал редкую архивную фотографию с Михаилом Задорновым, коротко подписав снимок:

«Сегодня Мишин день...»

zadornov-shifrin.jpg

Михаил Задорнов ушел из жизни 10 ноября 2017 года в возрасте 69 лет. За год до этого у него диагностировали опухоль головного мозга. Последние месяцы жизни артист провел, борясь с тяжелой болезнью.

Согласно последней воле Михаила Задорнова, его похоронили на Лесном кладбище в Риге рядом с могилой отца.

Спустя почти девять лет после ухода Михаила Задорнова его по-прежнему помнят близкие, друзья и миллионы поклонников. В день рождения сатирика они вновь вспоминают человека, чьи выступления, книги и остроумные наблюдения стали частью культурной истории нескольких поколений.

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#литература #культура #поэзия #память #социальные сети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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