Ученые все чаще связывают некоторые пищевые эмульгаторы с нарушением микрофлоры кишечника. Однако далеко не все добавки с индексом «Е» одинаково опасны.

Эмульгаторы — это вещества, которые помогают смешивать воду и жир, благодаря чему продукты сохраняют однородную консистенцию, дольше остаются свежими и выглядят более аппетитно. Именно поэтому их широко используют при производстве хлеба, йогуртов, мороженого, соусов, шоколада и многих других продуктов.

Долгое время такие добавки считались безопасными, поскольку практически не всасываются в кишечнике. Однако результаты последних исследований заставили ученых внимательнее изучить их влияние на микробиом.

По словам гастроэнтеролога Андрея Констанденкова, некоторые синтетические эмульгаторы способны нарушать защитный слизистый слой кишечника. В результате бактерии получают более тесный контакт со стенкой кишечника, что может способствовать развитию хронического воспаления и повышению проницаемости кишечника.

Наибольшее внимание исследователей сегодня привлекают полисорбат-80 (Е433), карбоксиметилцеллюлоза (Е466), каррагинан (Е407), диоксид титана (Е171), а также фосфаты (Е450–Е452). Именно эти вещества чаще всего фигурируют в научных работах, посвященных влиянию пищевых добавок на кишечную микрофлору.

В то же время специалисты подчеркивают: не все Е-добавки вредны. Например, лецитин (Е322), пектин (Е440), агар-агар (Е406), гуаровая камедь (Е412) и камедь рожкового дерева (Е410) имеют природное происхождение и относятся к пищевым волокнам, которые могут служить питательной средой для полезных кишечных бактерий.

Особую обеспокоенность вызывают исследования, проведенные на животных. Они показали, что употребление некоторых эмульгаторов во время беременности и грудного вскармливания может изменять формирование микробиома потомства и повышать риск воспалительных заболеваний кишечника и ожирения в будущем. Пока эти данные требуют дальнейшего подтверждения в исследованиях с участием людей.

Кроме того, ученые выяснили, что реакция на эмульгаторы у разных людей может существенно отличаться. На переносимость таких веществ влияет состав собственной кишечной микрофлоры: у одних людей она практически нейтрализует их воздействие, а у других может возникать выраженный воспалительный ответ.

Полностью отказаться от продуктов с Е-добавками практически невозможно, да и не всегда это необходимо. Специалисты советуют чаще выбирать продукты с минимальной степенью промышленной обработки, внимательно читать состав и не злоупотреблять пищей, содержащей большое количество синтетических эмульгаторов. Именно разнообразное и сбалансированное питание остается лучшим способом поддержать здоровье кишечника.