Ежедневное употребление авокадо может благоприятно сказаться на здоровье сосудов, особенно у людей с избыточным весом. К такому выводу пришли американские ученые по итогам масштабного клинического исследования.

Специалисты отмечают, что для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний важен не только уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), но и количество частиц, которые его переносят. Чем больше мелких плотных частиц циркулирует в крови, тем выше вероятность образования атеросклеротических бляшек и развития инфаркта.

В исследовании Habitual Diet and Avocado Trial (HAT) приняли участие 786 взрослых с избыточным весом. В течение 26 недель половина участников ежедневно съедала по одному авокадо, а остальные придерживались привычного рациона.

По итогам эксперимента у людей, регулярно употреблявших авокадо, снизилось количество частиц ЛПНП примерно на 49 наномоль на литр. По оценке исследователей, такое изменение может соответствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 4%.

Ученые объясняют этот эффект высоким содержанием в авокадо клетчатки, фитостеролов, мононенасыщенных жиров, калия и фолатов. Эти вещества помогают уменьшить всасывание холестерина в кишечнике и способствуют его более активному выведению из организма.

При этом ежедневное употребление авокадо не привело к изменению массы тела, окружности талии или показателей воспаления, однако улучшило некоторые параметры липидного обмена.

Специалисты подчеркивают, что одно авокадо в день не заменяет здоровый образ жизни и лечение при высоком холестерине. Тем не менее включение этого фрукта в сбалансированный рацион может стать одним из простых способов поддержать здоровье сердца и сосудов.