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«Королева радуги»: Мария Шарапова показала редкие фото с мужем-миллионером и вызвала бурную реакцию поклонников 0 521

Люблю!
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мария Шарапова.

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова порадовала поклонников редкими семейными снимками. Теннисистка, которая обычно не афиширует личную жизнь, опубликовала в соцсетях селфи с супругом — британским бизнесменом Александром Гилксом.

Пара воспитывает сына Теодора, родившегося в 2022 году, и лишь изредка делится моментами семейной жизни.

На одном из снимков Мария и Александр запечатлены в автомобиле, а на другом спортсменка позирует на фоне яркой радуги в красной кофте и белых брюках.

Публикация быстро собрала множество теплых комментариев. Одной из первых на нее отреагировала супермодель Ирина Шейк, оставив эмодзи с глазами-сердечками.

sharapova.jpg

Instagram.

Поклонники тоже не скупились на комплименты: «Принцесса», «Лучшая теннисистка в мире», «Мария, вы прекрасны», «Королева радуги», — писали пользователи.

Впрочем, нашлись и те, кто отметил, что внешность спортсменки заметно изменилась после завершения карьеры. Некоторые подписчики признались, что с первого взгляда едва узнали Шарапову.

Мария и Ирина Шейк давно поддерживают дружеское общение в соцсетях и регулярно обмениваются лайками и комментариями под публикациями друг друга.

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#теннис #социальные сети #Ирина Шейк #Мария Шарапова #знаменитости
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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