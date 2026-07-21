Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова порадовала поклонников редкими семейными снимками. Теннисистка, которая обычно не афиширует личную жизнь, опубликовала в соцсетях селфи с супругом — британским бизнесменом Александром Гилксом.

Пара воспитывает сына Теодора, родившегося в 2022 году, и лишь изредка делится моментами семейной жизни.

На одном из снимков Мария и Александр запечатлены в автомобиле, а на другом спортсменка позирует на фоне яркой радуги в красной кофте и белых брюках.

Публикация быстро собрала множество теплых комментариев. Одной из первых на нее отреагировала супермодель Ирина Шейк, оставив эмодзи с глазами-сердечками.

Instagram.

Поклонники тоже не скупились на комплименты: «Принцесса», «Лучшая теннисистка в мире», «Мария, вы прекрасны», «Королева радуги», — писали пользователи.

Впрочем, нашлись и те, кто отметил, что внешность спортсменки заметно изменилась после завершения карьеры. Некоторые подписчики признались, что с первого взгляда едва узнали Шарапову.

Мария и Ирина Шейк давно поддерживают дружеское общение в соцсетях и регулярно обмениваются лайками и комментариями под публикациями друг друга.