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Почему люди избегают смотреть в глаза: психологи объяснили, о чем это говорит 0 342

Люблю!
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зрительный контакт

ChatGPT

Зрительный контакт может многое рассказать о человеке, но его отсутствие вовсе не означает, что собеседник лжет или что-то скрывает.

То, как мы смотрим на собеседника во время разговора, нередко производит не меньшее впечатление, чем наши слова. Психологи отмечают: люди, которые поддерживают естественный зрительный контакт, обычно воспринимаются как более уверенные, надежные и открытые.

При этом избегание взгляда — довольно распространенная особенность поведения, и причин у нее может быть немало. По данным экспертов портала Verywell Mind, это может быть связано со стеснительностью, волнением, тревожностью или особенностями характера. Поэтому сам по себе отказ смотреть в глаза не свидетельствует о неискренности.

Например, человек может смущаться, испытывать сильные эмоции или просто чувствовать себя неловко в конкретной ситуации. Некоторые во время разговора специально переводят взгляд на лоб, руки или одежду собеседника. Психологи объясняют это тем, что так им легче сосредоточиться на разговоре или избежать слишком интенсивного зрительного контакта.

Исследования, опубликованные в журнале SAGE Publications, показывают, что люди, которые поддерживают естественный зрительный контакт, чаще вызывают доверие и производят благоприятное впечатление.

Впрочем, смотреть собеседнику прямо в глаза непрерывно вовсе не нужно. Намного важнее, чтобы взгляд выглядел спокойным и естественным. Исследователи из Оксфордского университета отмечают, что зрительный контакт помогает передавать эмоции без слов и создает атмосферу уважения как в личном, так и в деловом общении.

Психологи рекомендуют ориентироваться на правило 50/70: смотреть на собеседника примерно половину времени, пока говорите сами, и около 70% времени, пока слушаете.

Если же ваш собеседник избегает смотреть в глаза, не стоит настойчиво добиваться зрительного контакта. Лучше смотреть на лицо в целом, сопровождать разговор улыбкой, кивками и открытой позой. Такой стиль общения воспринимается значительно естественнее.

Отсутствие зрительного контакта далеко не всегда говорит о лжи или скрытности. Чаще всего это проявление волнения, застенчивости или привычки. А умение поддерживать естественный взгляд — навык, который при желании можно постепенно развить.

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#советы #эмоции #исследования #поведение #психология
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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