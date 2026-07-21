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Почему мы выбираем партнеров, похожих на родителей 0 103

Люблю!
Дата публикации: 21.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Семья

Многие замечают, что, несмотря на желание не повторять семейный сценарий, со временем рядом оказывается человек, удивительно напоминающий маму или папу. Психологи объясняют: это не случайность, а особенность работы нашей психики.

Наш мозг воспринимает знакомые модели поведения как безопасные. Если в детстве родители были холодными, чрезмерно требовательными или постоянно контролировали ребенка, именно такой стиль общения может восприниматься как привычный и даже «правильный». Поэтому во взрослом возрасте человек нередко бессознательно тянется к партнерам с похожими чертами характера.

Еще одна причина — стремление исправить прошлое. Если в детстве не хватало любви, внимания или одобрения родителей, взрослая психика может пытаться получить их уже в новых отношениях. Возникает надежда, что на этот раз удастся заслужить любовь человека, который ведет себя так же, как когда-то отец или мать.

Однако специалисты предупреждают: подобный сценарий часто приводит к повторению старых ошибок и новым разочарованиям. Попытки изменить партнера или добиться его признания редко делают отношения счастливыми.

Чтобы разорвать этот круг, психологи советуют внимательнее относиться к тревожным сигналам в начале отношений, не игнорировать постоянную критику, эмоциональную холодность или равнодушие. Полезно также задавать себе вопрос, что именно привлекает в человеке и не связано ли это с детскими переживаниями.

Специалисты отмечают, что спокойные и надежные отношения многим поначалу кажутся непривычными именно потому, что в них нет эмоциональных качелей и постоянной борьбы за внимание.

В конечном счете здоровые отношения строятся не на попытках заслужить любовь, а на взаимном уважении, доверии и эмоциональной безопасности. Именно это, а не повторение детских сценариев, становится основой крепкого союза.

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#отношения #счастье #эмоции #детство #психика #самопознание #поведение #психология #любовь
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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