Уже до конца июля Вселенная подтолкнет их к судьбоносным переменам.

До конца июля 2026 года четырем знакам Зодиака предстоит отказаться от чего-то привычного. На первый взгляд это может показаться поражением, но, как считает профессиональный астролог Хелена Хатор, именно такие перемены в итоге приведут их к крупным победам, пишет YourTango.

По словам астролога, после смены лунных узлов 26 июля некоторые знаки начнут постепенно превращаться в более сильных, уверенных и самостоятельных людей. Этот процесс займет около 18 месяцев, однако первые изменения проявятся уже сейчас. Благодаря новой энергетике они смогут сделать важные шаги к своим целям, добиться успеха в карьере, финансах и личной жизни.

Близнецы

Хелена Хатор считает, что Близнецам предстоит выйти за пределы привычного окружения и отказаться от ограничивающей среды ради новых возможностей, связанных с путешествиями, международными проектами или более широкими жизненными перспективами.

Поначалу такие перемены могут восприниматься как потеря стабильности, однако именно они помогут представителям знака обрести внутреннюю силу и уверенность в себе. Астролог уверена, что отказ от бесперспективной работы, отношений или привычного образа жизни позволит Близнецам открыть перед собой новые горизонты.

Их могут ждать переезд, получение образования, запуск собственного бизнеса или поиск настоящего призвания. Все это значительно расширит круг возможностей и поможет добиться финансового роста, профессионального успеха и личного удовлетворения.

Телец

Тельцам предстоит оставить позади то, что больше не способствует их развитию. По мнению Хатор, это может быть связано с переездом, сменой места жительства, семейными обстоятельствами или необходимостью полностью изменить привычный уклад жизни.

Подобные решения окажутся непростыми, но именно они откроют путь к признанию, профессиональным достижениям и карьерному росту. Как отмечает астролог, представители этого знака обычно не любят резких перемен без четкого плана действий и предпочитают стабильность любым экспериментам.

Однако именно сейчас готовность выйти из зоны комфорта может стать ключом к одному из самых успешных периодов в их жизни. Отказавшись от привычного ради будущего, Тельцы смогут добиться карьерных высот, о которых раньше даже не мечтали, и заложить прочный фундамент для дальнейшего благополучия.

Водолей

Последний год оказался для Водолеев эмоционально непростым, однако этот период постепенно подходит к завершению. По словам Хатор, представители знака начнут избавляться от отношений и связей, которые долгое время мешали им двигаться вперед и сдерживали их развитие.

Астролог считает, что впереди Водолеев ждет период глубокого переосмысления собственной жизни. Они смогут изменить себя, привлечь перспективные знакомства, выгодные партнерства и новые возможности, стать более уверенными, заметными и востребованными.

Эти перемены будут происходить постепенно, но уже к концу лета окружающие увидят, насколько сильно изменились представители этого знака.

Лев

Львам предстоит окончательно попрощаться со своей прежней версией. Хотя сначала это может восприниматься как потеря чего-то привычного, именно такие изменения станут отправной точкой для нового жизненного этапа.

По словам Хатор, судьбоносные отношения или важное партнерство способны стать главным катализатором будущего успеха Львов. В течение следующих 18 месяцев представители этого знака могут получить больше любви, влияния, новых возможностей и материального благополучия, чем смогли бы добиться исключительно собственными усилиями.

Тем, кто давно ждал серьезных перемен, стоит готовиться: впереди открываются совершенно новые перспективы, которые могут изменить жизнь к лучшему.

По мнению астролога Хелены Хатор, для Близнецов, Тельцов, Водолеев и Львов конец июля станет началом большого периода перемен. Чтобы добиться успеха, представителям этих знаков придется отказаться от того, что давно перестало приносить пользу. Именно готовность отпустить прошлое может открыть перед ними новые возможности и привести к важным достижениям в ближайшие полтора года.