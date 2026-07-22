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Даже дома вы не в полной безопасности: чего нельзя делать во время грозы 0 265

Люблю!
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гроза

Многие считают, что дома гроза не представляет опасности. Однако специалисты предупреждают: молния может стать причиной травм, если во время непогоды пользоваться водой, электроприборами или игнорировать элементарные меры безопасности.

Хотя дом считается самым безопасным местом во время грозы, полностью исключить риск нельзя. Эксперты рекомендуют подготовиться к непогоде заранее и отказаться от некоторых привычных действий до тех пор, пока гроза не закончится.

В первую очередь специалисты советуют не пользоваться душем, ванной и даже не мыть посуду. Электрический разряд способен распространяться по металлическим трубам водопровода.

Не рекомендуется также пользоваться стационарным телефоном и включенными в сеть электроприборами. Если синоптики заранее предупредили о сильной грозе, дорогостоящую технику лучше отключить от розеток, чтобы защитить ее от скачков напряжения.

Во время грозы желательно держаться подальше от окон, особенно если сопровождается сильным ветром или градом. Разбитое стекло может стать причиной серьезных травм.

Эксперты также советуют не прислоняться к бетонным стенам и не сидеть на бетонном полу, поскольку внутри железобетонных конструкций находится металлическая арматура, способная проводить электрический ток.

Чтобы снизить риск повреждения дома, специалисты рекомендуют заранее установить систему молниезащиты и устройства защиты от перенапряжения. Владельцам частных домов также стоит регулярно очищать водостоки, проверять состояние крыши, фундамента и электропроводки, а также убирать с участка предметы, которые может унести сильный ветер.

Большинство несчастных случаев во время грозы происходит из-за несоблюдения простых правил безопасности. Своевременная подготовка дома и отказ от рискованных действий помогут защитить не только имущество, но и сохранить здоровье и жизнь.

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#безопасность #гроза #молния
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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