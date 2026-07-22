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Как вычислить грибное место: эксперт назвал три верных признака 0 530

Люблю!
Дата публикации: 22.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Белые грибы

Опытные грибники знают: успех зависит не только от удачи. Эксперт рассказал, по каким признакам можно определить лес, где с большой вероятностью растут белые грибы, и объяснил, где искать подосиновики.

Белый гриб по праву считается одним из самых ценных трофеев для любителей «тихой охоты». Он не только отличается превосходным вкусом, но и богат белком, витаминами и минералами. Однако найти его удается далеко не каждому — боровик очень требователен к месту произрастания.

Как рассказал ведущий программы «Царство грибов» Дмитрий Тихомиров, белые грибы предпочитают старые леса с хорошо сформированной микоризой и избегают заболоченных участков. По словам специалиста, есть три главных признака, которые помогут определить перспективное грибное место.

Во-первых, стоит искать старые ельники с черничником, где белые грибы часто прячутся во мху у основания деревьев. Во-вторых, отличным местом считаются старые сосновые боры с лишайниковым или черничным покровом, особенно на небольших возвышенностях с хорошо дренированной почвой. В-третьих, хорошие шансы встретить боровики есть на опушках березовых рощ, если рядом растут ели или сосны.

Подосиновики, напротив, предпочитают другие условия. Они чаще встречаются в смешанных лесах с осиной и березой, любят влажные низины и богатую органикой почву. Хорошим ориентиром могут служить заросли крапивы и папоротника под осинами.

Кроме того, яркие оранжевые или красные шляпки подосиновиков нередко заметны издалека, поэтому опытные грибники советуют внимательно осматривать зеленую лесную подстилку.

Главный секрет удачной «тихой охоты» — правильно выбрать место. Если ориентироваться не только на удачу, но и на особенности леса, шансы вернуться домой с полной корзиной белых грибов или подосиновиков значительно возрастут.

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#природа #грибы #лес
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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