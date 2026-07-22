Плакать умеет каждый человек. Первым криком новорожденный сообщает миру о своем появлении, а во взрослой жизни слезы становятся реакцией на радость, утрату, стресс или сильное эмоциональное потрясение. Почему люди плачут, действительно ли слезы помогают пережить тяжелые моменты и отличаются ли мужчины от женщин в проявлении эмоций?

Первый язык ребенка

Для новорожденного плач — единственный способ сообщить взрослым о своих потребностях. Голод, боль, дискомфорт, усталость или желание оказаться на руках у мамы — все это малыш выражает слезами.

Со временем родители начинают различать оттенки детского плача и понимать, что именно беспокоит ребенка.

Психологи при этом не советуют игнорировать продолжительный плач младенца. Теория о том, что ребенка полезно оставлять одного, чтобы он быстрее стал самостоятельным, не имеет убедительных научных доказательств. Напротив, своевременная реакция родителей помогает сформировать чувство безопасности и доверия к окружающему миру.

Почему плачут взрослые

С возрастом причины слез меняются, но сами они никуда не исчезают.

Согласно исследованию, опубликованному в 2009 году, женщины плачут в среднем около пяти раз в месяц, мужчины — чуть больше одного раза. При этом главной причиной слез у представителей обоих полов остается потеря близких людей.

Не менее часто люди плачут из-за сочувствия, сильных переживаний и эмоциональных конфликтов.

Исследователи отмечают и некоторые различия. Женщины чаще плачут во время семейных конфликтов или эмоциональных ссор, тогда как мужчины нередко испытывают слезы под воздействием произведений искусства, музыки, спортивных событий или особенно радостных моментов.

Интересно, что жители экономически более благополучных стран, согласно некоторым исследованиям, плачут чаще. Специалисты связывают это с культурными особенностями: в обществах, где открытое проявление эмоций считается нормой, люди реже сдерживают свои чувства.

Помогают ли слезы?

Долгое время популярной была теория, согласно которой человек словно выпускает пар, избавляясь от накопившихся эмоций через плач.

Сегодня ученые относятся к этому объяснению осторожнее.

Наиболее убедительной считается теория, согласно которой слезы появляются после того, как организм выходит из состояния сильного эмоционального напряжения. Когда стресс начинает отступать, снижается уровень адреналина, расслабляются мышцы, человек ощущает облегчение. Именно в этот момент нередко появляются слезы.

Наверняка многим знакомо чувство, когда после долгого напряжения словно «камень падает с плеч». Именно такое состояние физиологи считают одной из причин эмоционального плача.

Плач как способ восстановления

Во многих культурах слезы считаются естественной частью переживания горя и сильных эмоций.

В Японии даже существует необычная практика Rui-Katsu — коллективные встречи, участники которых вместе смотрят трогательные фильмы, слушают музыку и позволяют себе плакать. Считается, что такой способ помогает снять эмоциональное напряжение и улучшить психологическое состояние.

Во многих странах до сих пор сохраняется и древняя традиция профессиональных плакальщиц, которых приглашают на похороны, чтобы выразить коллективную скорбь.

Современная психология все чаще рассматривает плач не как проявление слабости, а как естественную реакцию организма на сильные переживания. Слезы не решают проблемы сами по себе, но помогают пережить эмоциональный стресс и перейти к внутреннему восстановлению. Поэтому, если хочется плакать, не стоит этого стыдиться — иногда несколько слез действительно помогают почувствовать себя легче.