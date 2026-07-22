После нападения мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами головы. Владелец пса утверждает, что пытался остановить собаку.

В семье писательницы Дарьи Донцовой произошла трагедия: ее семилетний внук Александр получил серьезные травмы после нападения крупной собаки. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

О случившемся рассказала сама Дарья Донцова в своем блоге. По ее словам, мальчик играл возле дома в селе Дубцы, когда мимо проходил местный житель с большой собакой. Животное неожиданно набросилось на ребенка, повалило его на землю и стало кусать за голову.

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В публикации утверждается, что хозяин собаки не смог остановить питомца, а мальчика спас случайный прохожий. Он отогнал пса, отнес ребенка домой, после чего родители срочно доставили сына в больницу. Медикам пришлось зашивать многочисленные раны.

Позже свою версию произошедшего озвучил владелец собаки. В беседе с Telegram-каналом «112» он заявил, что ребенок сам подбежал к животному после катания на квадроцикле.

По словам мужчины, собака действительно повалила мальчика на землю и начала кусать его, однако он сразу же дернул поводок, привязал животное к столбу и после этого стал помогать пострадавшему.

«Я ее дернул за поводок и привязал собаку к столбу. И стал заниматься ребенком», — рассказал хозяин пса.

Он также сообщил, что примерно через десять минут приехали родители мальчика и отвезли его в медицинское учреждение.

Обстоятельства произошедшего и степень ответственности владельца животного предстоит установить правоохранительным органам.

Версии сторон расходятся в деталях, однако они сходятся в главном — ребенок получил тяжелые травмы в результате нападения собаки. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей, а все обстоятельства инцидента выясняют компетентные органы.