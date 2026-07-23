Много имен — и ни одного никнейма

В британской королевской семье каждому новорожденному принято давать по три-четыре имени — из тех, что носили прежние монархи или близкие родственники. Крестных родителей у малышей тоже много: например, у маленькой принцессы Шарлотты (она же Шарлотта Элизабет Диана) пять крестных, а у принца Джорджа (Джордж Александр Луи) их даже семь. Королевские дети совершенно не нуждаются в фамилии: до начала ХХ века у них ее просто не было. Сейчас, если дети и будут ее носить, то только когда придет пора записываться в школу. Прозвища, даже самые милые и забавные, на публике совершенно исключены: статус не позволяет.

Никаких селфи!

Принцам и принцессам запрещены никнеймы в соцсетях, и им категорически нельзя делать селфи. Поэтому, если вы когда-нибудь повстречаетесь с королевской особой, не надейтесь украсить памятным снимком свой Instagram. Даже не упрашивайте сняться вместе на фоне дворца — вам все равно откажут!

Ни шага без личной охраны

Это правило не требует объяснений. Королевским малышам ни при каких условиях не удастся улизнуть от бдительных взрослых и пошалить в свое удовольствие. Вероятно, будет еще сложнее, когда наступит переходный возраст: кому из подростков понравится ежедневный и круглосуточный контроль?

Дресс-код с пеленок

Как ни парадоксально, принцессу Шарлотту вы никогда не увидите в пышном розовом «платье принцессы», которое приводит в восторг многих маленьких девочек. Ей положен только классический наряд, дополненный кардиганом. Принц Джордж будет носить шорты при любой погоде, пока ему не исполнится 8 лет. Знаменитый английский климат вовсе не мешает маленьким мальчикам ходить с голыми коленками, считают члены королевской семьи. Кстати, королевским малышам раньше не полагались практичные одноразовые подгузники — принцесса Диана стала первой, кто изменил эту традицию.

Корону не надевать

Принцессе Шарлотте придется ждать дня собственной свадьбы, чтобы украсить прическу главным символом своего высокого статуса. Даже замужним женщинам королевской семьи разрешается носить диадемы только в присутствии королевы на торжественном мероприятии. У девочек и незамужних девушек такой привилегии нет.

Обед заканчивает королева

Это еще одна строгая традиция английского двора: никто из присутствующих не имеет права продолжить трапезу, если королева уже отложила вилку и нож. Маленьким принцам и принцессам стоит как можно раньше забыть о капризах за столом — иначе они просто рискуют остаться голодными.

Плохих подарков не бывает

Члены королевской семьи — мегаизвестные персоны в Англии и далеко за ее пределами. С самого рождения принцам и принцессам шлют и приносят сотни даров, и каждый из них полагается принимать с улыбкой и выражением радости. Такой любезности необходимо научиться с самых ранних лет — даже если подарок совсем не понравился. Зато рождественские подарки от близких членов семьи королевские малыши получают заранее, уже накануне праздничного дня: этого тоже требует давняя традиция.

Чем больше языков, тем лучше

Королевский статус обязывает: каждому принцу или принцессе в будущем придется много ездить по миру и находить общий язык с собеседниками из разных стран. Многие из нас привыкли считать, что универсального английского вполне достаточно для общения на любом континенте, однако принц Джордж и принцесса Шарлотта, например, уже начали изучать испанский язык. Возможно, и нам тут есть о чем на досуге задуматься.

На выход по одному

Королевские дети в принципе не должны путешествовать со своими родителями. Существует общее правило: двум наследникам престола с давних времен было запрещено отправляться в путь, который мог привести на войну или просто оказаться опасным. Как только принцам исполняется 12 лет, для них этот строгий запрет вступает в силу. Трон ни при каких обстоятельствах не должен оставаться пустым.

Этикет прежде всего

Если королевских детей учат хорошо владеть иностранными языками, то на родном английском они должны говорить просто идеально. Никаких сорных словечек, оговорок или ошибок — это совсем не похоже на младенческий лепет или обычный детский язык! То же самое относится и к этикету: необходимо всегда ровно стоять и сидеть, никогда не кричать, не капризничать, не бегать и не крутиться, не класть локти на стол и не облизывать пальцы. Чтобы быть хорошим принцем или принцессой, нужно с рождения иметь истинно ангельское терпение.

Таких не берут в октябрята

Считается исключительно важным, чтобы члены королевской семьи сохраняли нейтральное отношение к любым политическим партиям — во избежание общественных конфликтов. Нет сомнений, что в свое время принцам подробно объяснят основы политической жизни, но вот вступать в ряды, к примеру, каких-нибудь «юных пионеров» они точно не будут.

Табу на «Монополию»

Совершенно непонятно, почему именно эта настольная игра так не нравится королевской семье, но факт остается фактом. Маленькие принцы и принцессы никогда не играют с друзьями в «Монополию» — и точка. Вероятно, в их непростой, но такой увлекательной жизни и без того хватает «развлечений»!