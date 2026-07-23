Новое исследование показало, что даже долгие прогулки под солнцем не всегда повышают уровень важного витамина.

Принято считать, что летом достаточно чаще бывать на солнце, чтобы восполнить запасы витамина D. Однако исследование британских ученых показало: для многих людей этого может оказаться недостаточно.

Витамин D образуется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей, однако эффективность этого процесса зависит от множества факторов — возраста, цвета кожи и даже региона проживания.

В исследовании, которое проводилось с декабря 2024 года по август 2025 года, приняли участие 299 человек. Анализ крови показал, что более половины участников старше 65 лет и свыше 72% людей с темной кожей испытывали дефицит витамина D.

Особое удивление у исследователей вызвало то, что у части добровольцев показатели практически не изменились с наступлением лета.

«Поразительно, что уровень витамина D не повысился даже в летние месяцы, когда мы обычно ожидаем его восстановления», — отметил один из авторов исследования Бернард Корф.

По словам ученых, наиболее высокий риск дефицита наблюдается у людей старше 65 лет, обладателей смуглой и темной кожи, а также жителей регионов с небольшим количеством солнечных дней.

Специалисты также сравнили жителей северной Англии и солнечной Испании. Выяснилось, что даже продолжительные прогулки не всегда помогали британцам повысить уровень витамина D, тогда как у испанцев показатели значительно чаще соответствовали норме.

Терапевт Елена Черненко напоминает, что даже у загорелых людей может сохраняться дефицит витамина D. По ее словам, загоревшая кожа хуже пропускает ультрафиолет, необходимый для его синтеза. Если человек ежедневно не проводит хотя бы 10–15 минут на солнце при достаточном уровне ультрафиолетового излучения, врач может рекомендовать прием витамина D в виде добавок.

Восполнить запасы витамина также помогают продукты питания: жирная морская рыба, печень трески, икра, яйца, сыр, сливочное масло и сметана.

Исследование показывает, что солнечная погода сама по себе не гарантирует нормальный уровень витамина D. Людям из групп риска стоит обсудить с врачом необходимость обследования и, при подтвержденном дефиците, подобрать оптимальную дозировку витамина, а не рассчитывать только на летний загар.