Врачи объяснили, какие заболевания действительно могут менять запах тела, дыхания и мочи, а когда тревога оказывается ложной.

Многие уверены, что по запаху тела или дыхания можно распознать рак. Однако специалисты подчеркивают: хотя некоторые заболевания действительно способны изменять запах биологических жидкостей, сам по себе этот симптом не позволяет поставить диагноз.

Ученые изучают летучие органические соединения, которые образуются при различных заболеваниях. Некоторые опухоли могут влиять на обмен веществ, из-за чего меняется состав пота, выдыхаемого воздуха или мочи. Однако такие изменения слишком неспецифичны, чтобы использовать их для диагностики.

Гораздо чаще неприятный запах изо рта связан с заболеваниями зубов и десен, налетом на языке, хроническим тонзиллитом, синуситом, болезнями желудочно-кишечного тракта, курением или сухостью во рту.

Иногда сладковатый или фруктовый запах дыхания может свидетельствовать о диабетическом кетоацидозе — опасном состоянии, требующем срочной медицинской помощи.

Изменение запаха пота также редко бывает связано с тяжелыми заболеваниями. Его могут вызвать особенности питания, прием некоторых лекарств, гормональные изменения, инфекции, болезни печени и почек или нарушения обмена веществ.

Если необычный запах сопровождается длительной лихорадкой, необъяснимым снижением веса, сильной слабостью или ночной потливостью, специалисты рекомендуют не откладывать визит к врачу.

На запах мочи также влияют многие факторы: недостаток жидкости, некоторые продукты питания, витамины, лекарства, инфекции мочевыводящих путей, сахарный диабет, заболевания печени и почек.

При опухолях мочевого пузыря или почек гораздо чаще появляются другие симптомы — кровь в моче, боли при мочеиспускании, боли в пояснице или учащенное мочеиспускание.

Врачи советуют обратиться к специалисту, если изменение запаха сохраняется несколько недель и сопровождается такими симптомами, как потеря веса, постоянная слабость, повышенная температура, ночная потливость, кровь в моче или мокроте, длительный кашель, стойкая боль или увеличение лимфатических узлов.

Изменение запаха тела, дыхания или мочи не является характерным признаком онкологических заболеваний. Намного важнее оценивать общее состояние организма и сочетание симптомов. Если необычный запах сохраняется длительное время или сопровождается другими тревожными признаками, лучше пройти обследование и выяснить его причину.