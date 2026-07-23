Врачи предупреждают: за симптомами обычного пищевого расстройства может скрываться энтеровирусная инфекция, которая особенно опасна для детей и пожилых людей.

Летом боль в животе, диарея и высокая температура не всегда означают пищевое отравление. Причиной таких симптомов может быть энтеровирусная инфекция — распространенное сезонное заболевание, которое легко передается и способно поражать не только кишечник, но и другие органы.

По словам врача-инфекциониста Веры Олейник, энтеровирусы представляют собой большую группу вирусов, насчитывающую более 300 разновидностей. Они могут вызывать как легкое кишечное расстройство или симптомы простуды, так и более серьезные заболевания.

Наиболее активно инфекция распространяется в теплое время года. Вирус передается воздушно-капельным, контактно-бытовым и фекально-оральным путями — через грязные руки, загрязненную воду, продукты питания или предметы общего пользования.

Чаще всего болеют дети, особенно посещающие детские сады и школы. В группе повышенного риска также находятся беременные женщины, пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом.

Симптомы заболевания могут быть разными. Помимо боли в животе, диареи, рвоты и вздутия живота, возможны высокая температура, озноб, головная боль, ломота в мышцах и суставах, слабость, боль в горле, насморк, увеличение лимфатических узлов, а также сыпь и болезненные язвочки во рту, на ладонях и стопах.

Поскольку проявления энтеровирусной инфекции похожи на многие другие заболевания, диагноз подтверждают лабораторными исследованиями. Врач может назначить общий и биохимический анализы крови, анализ мочи, ПЦР-исследование крови, кала или мочи, а при необходимости — дополнительные обследования.

Специального лекарства против энтеровирусов не существует. Лечение направлено на облегчение симптомов: при высокой температуре применяют жаропонижающие средства, при кишечных проявлениях рекомендуют обильное питье, щадящую диету и энтеросорбенты. Антибиотики используют только при присоединении бактериальной инфекции.

Во время болезни рекомендуется отказаться от жирной, жареной, острой и копченой пищи, а также временно исключить молочные продукты, свежие овощи и фрукты. Предпочтение следует отдавать кашам на воде, нежирным бульонам, отварному мясу, сухарям, печеным яблокам и бананам.

Чтобы снизить риск заражения, специалисты советуют чаще мыть руки, пить только кипяченую воду, тщательно мыть продукты и соблюдать осторожность при купании в водоемах, не допуская попадания воды в рот.

Если боль в животе и диарея сопровождаются высокой температурой, сильной слабостью, сыпью, болью в горле или другими необычными симптомами, не стоит списывать все на пищевое отравление. В таких случаях лучше обратиться к врачу, чтобы своевременно установить причину заболевания и избежать возможных осложнений.