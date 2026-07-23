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Похудевшая Светлана Пермякова впервые показала фигуру в купальнике и восхитила поклонников 0 620

Люблю!
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Светлана Пермякова

54-летняя звезда сериала «Интерны» опубликовала редкий снимок в купальнике и призналась, что только сейчас научилась принимать и любить себя. Поклонники не скрывали восторга, засыпав актрису комплиментами.

Светлана Пермякова, заметно похудевшая за последнее время, поделилась в соцсетях фотографией в купальнике. Актриса призналась, что раньше не решилась бы публиковать подобные снимки, однако теперь чувствует себя гораздо увереннее.

«Раньше такие фотографии оставались в телефоне. А теперь хочется сохранить не только новую фигуру, но и это ощущение уверенности. А вы умеете принимать и любить себя сегодняшнюю? Я наконец-то учусь», — написала артистка.

Подписчики сразу же откликнулись на публикацию. В комментариях они назвали Пермякову «красоткой и стройняшкой», восхитились ее преображением и отметили, что она стала примером для многих.

Ранее актриса уже рассказывала, что похудела без популярных препаратов, которые изначально предназначены для лечения диабета. По словам Пермяковой, добиться результата ей помогли дисциплина, изменение образа жизни и работа с эндокринологом.

Поклонники уверены, что главная перемена Светланы Пермяковой — не только стройная фигура, но и уверенность в себе. Судя по реакции подписчиков, ее откровенный пост вдохновил многих принять себя такими, какие они есть.

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#диета #похудение #соцсети #уверенность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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