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Тайная свадьба Михаила Галустяна: артист, по данным СМИ, снова женился 0 178

Люблю!
Дата публикации: 23.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Галустян и Киосе.
ФОТО: Instagram

По данным прессы, артист тайно зарегистрировал брак с визажисткой, с которой познакомился несколько лет назад.

Юморист и актер Михаил Галустян вновь связал себя узами брака. Как сообщает ряд СМИ, избранницей артиста стала визажистка Лилия Киоса, с которой он давно сотрудничал.

В прошлом году Галустян объявил о разводе с супругой Викторией после почти 20 лет совместной жизни. В браке у пары родились две дочери.

По информации источников, в конце июня артист официально зарегистрировал отношения с Лилией Киосой. Сообщается, что после свадьбы она сменила фамилию и теперь зарегистрирована как Галустян.

Как утверждают собеседники СМИ, Михаил познакомился с будущей супругой около трех лет назад во время съемок одного из проектов в Китае, где Лилия работала визажистом. По словам инсайдера, роман между ними развивался постепенно, а сейчас пара счастлива вместе и строит планы на будущее.

После появления публикаций в интернете пользователи соцсетей активно обсуждают новость. Особое внимание привлекли слова источника о том, что артист якобы называет новую супругу «самой большой любовью своей жизни». Часть комментаторов сочла подобное высказывание неуважительным по отношению к бывшей семье и матери его детей.

Сам Михаил Галустян пока официально не комментировал сообщения о новом браке. Поэтому информация о свадьбе и дальнейших планах пары основана на публикациях СМИ и заявлениях анонимных источников.

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#СМИ #шоу-бизнес #развод #свадьба #знаменитости #романтика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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