Пословица — это народная мудрость, передающаяся из поколения в поколение. Мы слышали эти фразы от родителей и, не задумываясь, передаем их нашим детям.

Кажется, что в этих крылатых выражениях скрыта мудрость предков. Но если вдуматься, то в современном мире истины, которые мы внушаем нашим детям, могут быть вредны. Мы собрали 12 пословиц, которые не так безупречны, как нам кажется.

«Помолчи, за умного сойдешь»

Эта фраза обычно иронично адресуется болтливому человеку. Мы говорим детям, когда они вмешиваются в разговор взрослых или рассуждают о незнакомых вещах. Мы пытаемся донести до них, что открывать рот неуместно — это ставит их в глупое положение. Но что на самом деле слышит ребенок? Во-первых, он понимает, что его считают дураком. Во-вторых, он не получает ясных указаний о том, когда стоит помолчать. Вы действительно хотите этого?

«Лучше синица в руках, чем журавль в небе»

Эта пословица говорит о том, что то, что у тебя есть сейчас, лучше, чем что-то недостижимое. Это суровая правда жизни для взрослых. Однако, если часто повторять эту фразу ребенку, вы можете отбить у него желание мечтать и стремиться к большему. Он будет бояться принимать решения, требующие риска.

«Тише едешь, дальше будешь»

Эта поговорка изменила свой смысл со временем. Мы говорим ее, когда хотим замедлить ребенка. Но изначально она звучала иначе: «Тише едешь — дальше будешь от того места, куда едешь». Это не подходит для ситуаций, требующих быстрых решений. Если вы хотите использовать эту мудрость, уточните, что именно вы имеете в виду.

«Когда я ем, я глух и нем»

С одной стороны, у этой пословицы есть медицинское объяснение: разговор во время еды может привести к поперхиванию. Но родители часто доводят это до абсурда, запрещая детям говорить за столом. Семейный ужин — это редкая возможность пообщаться, а не просто тягостный процесс.

«Смех без причины — признак дурачины»

Эта пословица поддерживает угрюмость. Но дети видят мир иначе и могут смеяться по самым разным причинам. Если вы не видите повода для смеха, это не значит, что у ребенка его нет.

«Смеешься сейчас, потом будешь плакать»

Это старая примета, которая говорит о том, что радость может обернуться несчастьем. Но стоит ли внушать детям, что нужно бояться быть счастливыми? Позвольте ребенку смеяться и радоваться.

«Сила есть — ума не надо»

Эту фразу мы часто говорим детям, когда они что-то ломают или действуют необдуманно. Она закладывает мысль, что сила — это плохо. Но сила и ум должны идти рука об руку.

«Работа — не волк, в лес не убежит»

Эта пословица в усеченном варианте может привести к трудоголизму. Полная версия звучит так: «Работа — не волк, в лес не убежит, потому ее, окаянную, делать и надо». Объясняйте ребенку разницу между «хочу» и «надо».

«Слезами горю не поможешь»

Мы вкладываем в эту фразу смысл, что не стоит плакать, а нужно решать проблемы. Но слезы — это выплеск эмоций, и сдерживание чувств может быть вредным.

«Моя хата с краю»

Эта фраза отражает позицию равнодушия. Первоначальный смысл был другим: «моя хата с краю, первым врага встречаю». Лучше учить ребенка быть смелым и неравнодушным.

«Я — последняя буква в алфавите»

Эта пословица может приучить ребенка к жертвенности и смирению, что в современном мире вредно. Она говорит о том, что его желания и мнение не важны.

«Бьет — значит любит»

Эта пословица может показаться не детской, но она присутствует в школьных отношениях. Давайте прекратим распространение такой «мудрости», которая может навредить детям.