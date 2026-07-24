Уборка на балконе может быть быстрой и простой, если знать несколько полезных советов.

У большинства людей в нашей стране есть балконы или лоджии, но не все используют их по назначению. Для многих балкон становится местом для хранения ненужных или несезонных вещей, велосипедов, шин и остатков стройматериалов после ремонта.

Но разве балкон предназначен для хранения вещей? Конечно, нет. Как сделать балкон не только местом хранения, но и уютным уголком в вашем доме, расскажет профессиональный организатор пространства Анастасия Аксакова.

Представьте, теплым летним вечером вы сидите на своем балконе, наслаждаетесь прохладным ветерком и наблюдаете за жизнью внизу. Вокруг вас цветы, уютные подушки и гирлянда из лампочек — это может стать вашим оазисом в бетонных джунглях. Ваш балкон может стать отличным местом для уединения и отдыха, но не забудем и про хранение. Что можно сделать для этого?

Избавьтесь от хлама

Прежде чем приступить к облагораживанию балкона, необходимо избавиться от ненужных вещей. Сломанные предметы, старый строительный мусор и засохшая краска — все это нужно убрать, чтобы освободить пространство.

Застеклите и утеплите балкон

Этот шаг позволит использовать балкон круглый год, а не только в летнее время. Остекление защитит балкон от пыли и грязи, а также добавит функциональности.

Освободите пространство на полу

Если на балконе хранятся велосипеды, лыжи или шины, попробуйте подвесить их к потолку, чтобы освободить место внизу. Существует множество кронштейнов и крючков для хранения таких вещей.

Установите стеллаж с полками под потолок

Для хранения используйте пластиковые прозрачные коробки с крышками. Разделите вещи по категориям, разложите по коробкам и подпишите их. Такой способ хранения создаст ощущение порядка, даже если в коробках много мелких предметов.

Если вам больше нравится закрытое хранение, можно выбрать шкаф с дверками или закрыть полки шторкой. Для этого подойдет обычная шторка для душа, которая проще в уходе и дольше прослужит. При выборе цвета шторки отдавайте предпочтение спокойным, однотонным расцветкам, например, бежевому или белому.

Используйте вакуумные мешки

Они идеально подойдут для хранения несезонной одежды или детских вещей. Так вы сэкономите место и защитите одежду от пыли и влаги. Пакеты с вещами в сжатом виде можно ставить вертикально в большую коробку.

Организуйте хранение подручными средствами

Этот вариант подойдет тем, кто снимает квартиру и не хочет вкладываться в благоустройство балкона. Если хозяин квартиры оставил вам ненужные вещи, постарайтесь избавиться от визуального беспорядка.

Не выбрасывайте чужие вещи, разложите их в картонные коробки и аккуратно расставьте. Также можно использовать чемодан для хранения несезонных вещей в вакуумных пакетах и обуви. Прозрачные коробки помогут организовать ваши вещи, чтобы все было видно и легко доступно.

Установите складной столик, прикрепленный к стене

Он не будет мешать вам заниматься чем-то на балконе, что важно при ограниченном пространстве. Если решите выпить чай на балконе, просто откиньте столик и достаньте складные стулья. Таким образом, вы легко превратите балкон из кладовки в уютный уголок.

Подвесьте цветы в горшках

Чтобы украсить балкон и сэкономить место, прикрепите к потолку или стенам несколько крючков для цветов. Это придаст уют и станет дополнительным поводом выйти на балкон, чтобы ухаживать за растениями и отдохнуть от повседневных забот.

Летом приятно проводить время на балконе. Пусть ваш балкон станет не только удобным, но и красивым местом для отдыха после рабочего дня.