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Дочь 20 минут боролась за жизнь отца — и спасла самого дорогого человека 0 396

Люблю!
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дуа и Хуссам Султан

24-летняя британка записалась на курсы первой помощи, чтобы повысить свои профессиональные навыки. Спустя всего две недели ей пришлось применить полученные знания в реальной жизни — девушка провела сердечно-легочную реанимацию своему отцу и тем самым спасла ему жизнь.

Жительница Англии Дуаа Султан после окончания университета устроилась работать страховым брокером. Желая произвести хорошее впечатление на руководство, она решила пройти двухдневные курсы первой помощи.

Во время обучения сотрудники службы скорой помощи рассказали, как оценивать состояние пострадавшего, проверять дыхание и кровообращение, а также обучили основам сердечно-легочной реанимации (СЛР) и оказанию первой помощи при различных травмах.

Спустя две недели эти знания оказались жизненно необходимыми.

В то воскресное утро 54-летний Хуссам Султан вернулся домой после тренировки в спортзале, купил по дороге круассаны для семьи и отправился работать во двор. Через некоторое время соседи увидели, как мужчина внезапно упал на землю, и начали звать на помощь.

Первой к отцу подбежала Дуаа. Она сразу поняла, что мужчина не дышит, а пока соседка вызывала скорую помощь, начала выполнять сердечно-легочную реанимацию.

Девушка не прекращала делать компрессии грудной клетки около 20 минут — до приезда медиков.

«По натуре я очень тревожный человек, но в тот момент меня словно вел адреналин. Благодаря курсам, которые я прошла всего две недели назад, я точно знала, что нужно делать», — вспоминает Дуаа.

Лишь после того, как отца увезли в больницу, она позволила себе расплакаться.

Позже врачи подтвердили, что у мужчины произошла остановка сердца. По их словам, своевременно начатая сердечно-легочная реанимация стала решающим фактором и спасла ему жизнь.

Через 11 дней Хуссама выписали из больницы. После пережитого курсы первой помощи решила пройти и мать девушки.

«Я горжусь своей дочерью не только потому, что она спасла мне жизнь, но и потому, что вдохновила других научиться тому же. Без нее меня бы здесь не было», — признался мужчина.

Эта история еще раз показывает, что навыки оказания первой помощи могут понадобиться совершенно неожиданно. Несколько часов обучения способны однажды спасти жизнь близкому человеку, а иногда именно первые минуты до приезда медиков становятся решающими.

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#медицина #скорая помощь #врачи #семья #обучение
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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