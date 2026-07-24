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И в вазу, и в тарелку: 8 съедобных цветов, которые можно вырастить в огороде 0 122

Люблю!
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
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Некоторые садовые цветы можно использовать в кулинарии. Узнайте, какие соцветия подойдут для повседневного рациона.

 

Цветы готовят сразу после сбора, но перед этим необходимо удалить все листья, тычинки и пестики. У многих растений съедобны только лепестки.

Роза или шиповник

Это растение часто используют в цветочной кулинарии: из лепестков делают сладости и добавляют в чайные композиции. Некоторые сорта могут иметь горьковатый вкус, поэтому рекомендуется срезать нижнюю часть бутона.

Лилейник

У обычных сортов в еду идут все части: из бутонов варят варенье, солят и маринуют, молодые листья добавляют в салаты, а крупные цветки тушат с овощами. Цветки кабачков также можно использовать: их фаршируют или жарят в кляре.

Анютины глазки

Лепестки обладают сладко-мятным ароматом, и используют все части соцветий. Свежими цветками украшают овощные блюда, засахаренными — десерты, а замороженными в кубиках льда — домашние напитки и коктейли.

Белая акация

Цветки робинии ложноакциевой вкусные и ароматные. Их используют в салатах, запекают, варят компоты и джемы. Лепестки также являются источником витамина С.

Бархатцы

Эти растения обладают легким ароматом и вкусом цитрусовых. В еду применяют только тонколистные разновидности. На цветках настаивают уксус и растительное масло для получения желто-оранжевого оттенка и необычного вкуса.

Тюльпан

Этот весенний цветок не содержит опасных веществ, и его можно смело добавлять в рацион. Вкус тюльпанов напоминает бобовые, такие как фасоль или нут. Первые, кто начали есть засахаренные лепестки, были французы. В Канаде также можно встретить изысканные блюда с тюльпанами: жареными, запеченными или в качестве украшений десертов и салатов.

Настурция

Это универсальное растение: съедобны все надземные части, включая цветки. В листьях содержится много витамина С. Настурция хорошо сочетается с сырами, творогом, мясом и рыбой. Также на бутонах настаивают столовый уксус и добавляют в сливочное масло.

Календула

Цветки обладают освежающим ароматом и слегка острым вкусом. Как и настурция, ноготки хорошо подчеркивают вкус сыра и мясных блюд. Гурманы обжаривают лепестки в масле и добавляют в яичницу.

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