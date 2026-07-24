Бассейн при отеле кажется идеальным местом для отдыха, особенно в жару. Однако при плохой санитарной обработке он может стать источником грибковых, кишечных и других инфекций. Эксперты рассказали, как снизить риски и на что обратить внимание перед купанием.

Во время отпуска многие расслабляются и перестают задумываться о возможных угрозах для здоровья. Между тем именно бассейн может стать местом, где легко подхватить неприятную инфекцию, если за его состоянием не следят должным образом.

Одной из самых распространенных проблем считаются грибковые заболевания, в частности микоз. Его переносчик может даже не подозревать о заражении. Грибок поражает кожу и ногти, а также слизистые оболочки рта, носа и половых органов. Первые симптомы могут появиться уже через несколько дней после заражения: зуд, покраснение, шелушение кожи и сыпь.

Опасность представляют и энтеровирусы, способные вызывать тяжелые кишечные инфекции, сопровождающиеся высокой температурой и диареей. Кроме того, в плохо обслуживаемых бассейнах могут встречаться паразиты — аскариды, острицы и лямблии, которые становятся причиной интоксикации организма и расстройств пищеварения.

В то же время специалисты подчеркивают, что не стоит преувеличивать риски. Такие заболевания, как ВИЧ, гепатит С и сифилис, через воду в бассейне не передаются. Их возбудители быстро погибают вне организма человека. В хлорированной воде также не выживают возбудители гонореи, хламидиоза и большинства других инфекций, передающихся половым путем.

Главная опасность возникает в тех случаях, когда бассейн плохо обслуживается. По санитарным нормам вода во взрослых бассейнах должна проходить очистку не реже одного раза в шесть часов, а в детских — каждые 30 минут. При выборе отеля стоит заранее уточнить, как часто проводится очистка воды и какие методы используются. Помимо хлорирования, в современных бассейнах желательно применять озонирование и ионизацию. При этом людям, страдающим аллергией, следует учитывать, что высокая концентрация хлора может вызвать нежелательные реакции.

Чтобы снизить риск заражения, специалисты советуют посещать бассейн в первой половине дня, пользоваться резиновыми шлепанцами для защиты стоп от грибка и не сидеть в мокром купальнике на бортике. Особую осторожность следует соблюдать людям с ослабленным иммунитетом, даже если речь идет лишь о легкой простуде или насморке.

Сам по себе бассейн не представляет серьезной опасности, если в отеле соблюдают санитарные требования. Однако простые меры предосторожности и внимательное отношение к гигиене помогут избежать неприятных последствий и не позволят испортить долгожданный отпуск.