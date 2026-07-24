Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова проводит отпуск в Италии. Бывшая первая ракетка мира поделилась эффектными снимками из бассейна, вновь восхитив поклонников своей спортивной формой.

39-летняя теннисистка отдыхает на одном из курортов Доломитовых Альп, где остановилась на роскошной вилле. В теплый солнечный день Шарапова устроила фотосессию у бассейна, выбрав слитный купальник насыщенного красного цвета, который подчеркнул ее стройную фигуру.

На опубликованных кадрах Мария запечатлена в момент прыжка в бассейн, а в подписи к снимкам с улыбкой спросила подписчиков: «Это вишенка или яблоко?»

Instagram.

Поклонники не скупились на комплименты, отметив, что экс-теннисистка по-прежнему находится в великолепной форме. Многие назвали ее одной из самых красивых спортсменок мира и пожелали приятного отдыха.

Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру в 2020 году из-за травмы плеча. За годы выступлений она выиграла пять турниров Большого шлема, стала серебряным призером Олимпиады-2012 и вошла в Международный зал теннисной славы.

Хотя спортивная карьера Шараповой осталась позади, она продолжает вести активный образ жизни и регулярно радует поклонников новыми фотографиями. Судя по реакции подписчиков, легендарная теннисистка по-прежнему остается одной из самых ярких и узнаваемых звезд мирового спорта.