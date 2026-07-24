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Редкие кадры дочерей и неожиданное признание: чем удивила Мария Машкова 1 433

Люблю!
Дата публикации: 24.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мария Машкова.

41-летняя актриса Мария Машкова, уже несколько лет живущая в США, редко публикует фотографии своей семьи. Однако на этот раз она сделала исключение и поделилась с подписчиками новыми снимками своих повзрослевших дочерей.

Актриса воспитывает двух дочерей — Стефанию и Александру, родившихся в браке с бизнесменом и пианистом Александром Слободяником. Девочки живут вместе с матерью в США.

Публикацию Машкова сопроводила откровенным признанием. По словам актрисы, когда-то она мечтала стать матерью сыновей, но жизнь распорядилась иначе.

mashkova.jpg

Instagram.

«Ну и как я могла мечтать о двух сыновьях? Все-таки прекрасно задумано, что, порой, мечты сбываются с точностью до наоборот», — написала она.

Подписчики тепло отреагировали на семейные фотографии и признание актрисы, отметив, что дочери заметно повзрослели.

Стефания родилась в 2010 году, Александра — в 2012-м. После развода с Александром Слободяником Мария Машкова продолжила воспитывать дочерей и развивать актерскую карьеру за рубежом.

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#США #развод #instagram #семья
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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